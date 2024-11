Con Uñac o con Gioja, a quién apoyará La Cámpora en San Juan para el 2025

Pese a la lista única que firmaron los accionistas mayoritarios del Partido Justicialista de San Juan -el senador Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja- y que puso al jefe del bloque Justicialista en la Legislatura, Juan Carlos Quiroga Moyano, como presidente de la estructura partidaria, la rivalidad entre sectores no terminó. Ciertamente, hubo una tregua sui generis hasta los comicios del 2025, cuando cada espacio ponga en juego una lista para las primarias. Por ahora, Gioja es un eventual candidato y enfrentará, posiblemente, al exintendente de San Martín, Cristian Andino, que está referenciado en el uñaquismo.

El enfrentamiento entre Uñac y Gioja, dejó a La Cámpora en el medio. La agrupación kirchnerista, que conduce el excoordinador General del PAMI y pareja de la senadora, Juan García, tiene buena sintonía con los dos exgobernadores. De hecho, Giménez tiene entre sus asesores en el Senado a integrantes de ambas facciones. Sin ir más lejos, está el encargado de comunicación de Uñac, el exdirector de Comunicación Social y Opinión Pública de la Provincia, Emiliano Chafino. También figura el joven giojista Juan Pablo Gómez.

Los dos líderes peronistas, a su vez, cultivaron una buena relación con la expresidenta de la Nación, Cristina Kichner. La actual timonel del Partido Justicialista nacional tuvo en su despacho del Instituto Patria a Gioja y a Uñac. Ambos se transformaron en consejeros de la lista Primera la Patria, que no tuvo contrincante porque la Junta Electoral partidaria desestimó la candidatura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por falta de avales. Es más, tanto Gioja como Uñac kirchnerizaron el partido local en demostración de respaldo a Cristina, pese al cuestionamiento de los intendentes, que dudaron sobre un apoyo unánime, aunque no se expresaron públicamente.

Entonces, si los dos son parte del ecosistema kirchnerista, a quién apoyará La Cámpora en las elecciones del 2025, cuando se dividan las aguas entre uñaquistas y giojistas. Fuentes calificadas afirmaron que actualmente la agrupación K es más cercana al senador nacional. No es sólo una cuestión de afinidad, que también tienen con Gioja, sino una cuestión de negociaciones. En el 2023, el entonces ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, cerró con Uñac la candidatura de Celeste Giménez. Desde ese momento, estrecharon lazos a tal punto que el senador sonó como candidato a la presidencia del Partido Justicialista nacional, en fórmula con la catamarqueña Lucía Corpacci, con el impulso de de Pedro y la bedición de Cristina.

No obstante, con Gioja existe relación desde el 2016, cuando el sanjuanino quedó al frente del partido nacional. El tres veces gobernador fue uno de los principales articuladores de la unidad que desembocó en el Frente de Todos y la presidencia de Alberto Fernández. También fue el primero que se sentó con Cristina en el Patria.

Hoy por hoy, Gioja valida a la expresidenta. "Cristina es la dirigente más representativa que tiene la Argentina, imaginate para el peronismo", dijo en una entrevista televisiva. Pero, sobre todo, pidió "defender a Axel Kicillof porque es el gobernador que más votos sacó. En Buenos Aires ganamos la elección presidencial en el 2023. En la reelección, Axel sacó 10 puntos de ventaja. El tipo con un autito, un termo, un mate y una valijita, lo logró. Es un cuadrazo. Lo conozco". Eso despertó alguna duda en La Cámpora a nivel nacional, que tiene al diputado Máximo Kirchner en constante disputa con el mandatario bonaerense.

Para el giojismo no reviste mucha importancia si La Cámpora los banca o no. Desde el entorno del exgobernador dijeron que "Cristina no es La Cámpora" y deslizaron que Uñac "la mandó a jubilar". Están confiados en que la nueva presidenta del Partido Justicialista va a actuar con ecuanimidad, sin favorecer al senador. Aunque ya empezó la rosca del posicionamiento de nombres para las listas del 2025 y la organización K tiene en mente poner a la triunvira de la Juventud Peronista, Sofía García Herrmann, como suplente en una eventual lista del uñaquismo con Andino a la cabeza.

García Herrmann es una de las 23 asesoras -categoría A3- de Celeste Giménez en el Senado. Tanto ella como su jefa era poco conocidas en el sistema político sanjuanino hasta el 2023. La senadora posicionó a la militante como parte de la conducción de la JP San Juan. La llegada del kirchnerismo a la agrupación juvenil del peronismo fue toda una novedad. Uñac y Gioja estuvieron de acuerdo en abrir las puertas a la participación de los jóvenes de un sector que había sido excluído durante los 20 años que gobernó el peronismo en la provincia.