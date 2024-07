Con una ausencia sugestiva, el peronismo sanjuanino organizó varios actos por los 50 años de la muerte del líder

Los 50 años de la muerte de Perón se recordaron a lo largo y a lo ancho del país. Es más, fue motivo de la última aparición de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Gelatina con Pedro Rosemblat. En San Juan, se organizaron distintas actividades que contaron con la presencia de los principales actores del peronismo local, que los tiene como oposición después de 20 años de hegemonía. Hubo ofrenda en Rawson, en Capital, una misa en la Catedral, una muestra y charlas de formación. En cuanto a las principales figuras locales, que se vienen disputando el control del PJ, se supo que José Luis Gioja estuvo en Buenos Aires acompañando a Axel Kicillof mientras que sobre Sergio Uñac no hubo confirmaciones, pero todo apunta a que está en Estados Unidos viendo la Copa América.

Aunque fueron varias las actividades organizadas por el peronismo, todas se realizaron en forma aislada y no tuvieron una cohesión acorde a la importancia de la fecha. No hubo actividades especiales de las agrupaciones peronistas como el San Juan Te Quiero, que conduce el chimbero Fabián Gramajo.

gioja.jfif

En el plano nacional, hubo un solo acto grande y fue el organizado en la localidad de San Vicente con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hubo dos sanjuaninos en la platea: Gioja y el parlamentario del Parlasur, Matías Sotomayor.

El senador y presidente del PJ, Sergio Uñac, usó sus redes sociales para referirse a los 50 años del fallecimiento de Perón. Posteó una serie de imágenes en la que se lo puede ver con la cúpula de la Juventud Peronista, que eligió autoridades en unidad. Las fotos significan porque se dan en la antesala de la renovación de autoridades que se viene dentro del partido. Si bien la publicación contó con varios “me gusta” de “los compañeros” llamó la atención que el pocitano no estuviera presente en ninguna de las actividades del peronismo –ni en San Juan ni en ningún lugar del país-.

peronismo.jfif

No hay información oficial sobre dónde está Uñac pero distintas versiones internas del partido indicaron que el ex gobernador está en Estados Unidos viendo la Copa América. Hubo quienes recordaron que Uñac es parte del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como representante del Congreso de la Nación. No se sabe si el viaje se habría dado bajo este contexto. Del que si se vieron fotos en Estados Unidos es de Marcelo Espósito, quien ahora se desempeña como Juez de Faltas y antes fue apoderado del PJ y Subsecretario General de la Gobernación.