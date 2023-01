Con fuertes críticas, la Corte de San Juan sancionó a los dirigentes de SUOEM

Debido al conflicto entre SUOEM (Sindicato de Obreros y Trabajadores Municipales de San Juan) y la Municipalidad de Rawson por la participación de UPCN el tema paritarias, desde el gremio realizaron una presentación en la Corte de Justicia de San Juan solicitando que el reclamo sea tratado en una instancia superior, a nivel nacional. Ese pedido no solo fue rechazo, sino que desde la Corte local apuntaron con fuertes críticas al gremio e incluso sancionaron a sus integrantes.

Pero eso no fue todo, la Corte además aplicó un apercibimiento, es decir, un llamado de atención que no implica una multa económica, pero no se descartó “aplicarles una sanción más gravosa en caso de reiteración de tal conducta”. Si tanto Del Cid como D´Amico vuelven a reincidir en la actitud, a consideración de la Corte, podrían recibir una multa que ronde los 150.000 pesos.

El conflicto inició a fines de 2021 por UPCN, que solicitó en la Justicia participar de las paritarias de Rawson. Pese a las presentaciones de SUOEM, todas fueron rechazadas en cada instancia judicial. En junio pasado la Corte desestimó analizar la causa porque D'Amico y Rodríguez del Cid no cumplieron con los requisitos formales de presentación como, por ejemplo, que las copias que presentaron no llevaban la firma del abogado del gremio.

Ante la negativa de la Corte, los representantes de SUOEM hicieron un planteo para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estudie el caso. Al hacer la presentación cuestionaron al tribunal local indicando que se "incurrió en arbitrariedad dolosa, violó los derechos de defensa, también el debido proceso y el sistema republicano de gobierno y la división de poderes". Además, indicaron que "hubo un trato discriminatorio", y que la Corte "inventó requisitos formales de presentación". Incluso, fueron más allá, ya que le imputaron "mala fe" de los cortistas y que estos utilizaron un criterio que es "falso".

Los cuestionamientos de SUOEM no pasaron inadvertidos para la Corte, señalando que las críticas no son admitidas "en resguardo del respeto a la investidura que detentamos", además de que "exceden la razonable disconformidad con un pronunciamiento en realidad motivado por la insuficiencia de la labor profesional de su presentante, calificativos que tenemos el convencimiento de no merecer". Por eso, "se formula un apercibimiento a los abogados Horacio Rodríguez del Cid y Antonino D'Amico".