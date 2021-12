Arde Rawson: García irá a la justicia contra SUOEM y promete normalizar la recolección de basura

En medio del fuerte enfrentamiento con el gremio SUOEM, el intendente de Rawson Rubén García salió en conferencia de prensa a lanzar un contraataque. Anunció el descuento del día para los que hacen paro que se considera ilegal por parte de la Intendencia. Además anunció que denunciará penalmente al gremio y particularmente a algunos referentes por diferentes actos como tira de basura en la calle, atentado contra el derecho a trabajar de los que no se pliegan al paro y amenazas contra esos trabajadores.

García dijo que durante este fin de semana prevén tener el servicio normalizado, ocupando mano de obra de otras áreas.

Mientras el intendente hacía la conferencia de prensa, las calles alrededor de la comuna permanecían cortadas y un grupo de trabajadores se manifestaba con bombos y carteles, escoltados por una marcada presencia policial.

"Rawson es uno de los municipios que mejor paga a sus empleados. Durante mi ausencia se abren paritarias y no fue oportuno", declaró García.

"No podemos prometer lo que no podemos pagar. Yo en campaña no prometí absolutamente nada. Hay un contenido político en esto", analizó en referencia a la decisión de convocar a paritarias que hizo el presidente del Concejo a cargo de la Intendencia, Juan Carlos Salvadó, a quien endilgan alineamiento con el giojismo.

"Habría que preguntarle al gremio si los fogonea alguien contra el municipio", sugirió sobre este tema García.

Por su parte, el asesor letrado municipal, Guillermo Heredia, aseguró que "esto es parte de un reducido sector de trabajadores. No creo que sean más de 100".

"Sería imprudente señalar alguien. Pero hubo reuniones en la casa particular del presidente del Concejo con el gremio", aseguró García.

"El derecho a huelga debe ser ejercido respetando procedimiento previo y no se dio en este caso", aseguró.

Amenazas

"Hemos identificado tira de basura y amenazas y se harán las denuncias correspondientes. Hubo casos de que no dejaron trabajar a sus compañeros. Han estado prendiendo fuego en la plaza y tirando basura", dijo el asesor letrado anunciando que irán a la justicia entre este miércoles y jueves con las pruebas correspondientes.

"La hipocresía del delegado gremial nos llama la atención. En conciliación dice una cosa y en la calle por altavoz dice otra", analizó.

Y agregó: "el organigrama sí se ha trabajado pero el gremio no está de acuerdo. No se puede hacer una medida así en esta época del año y con estas consecuencias para el vecino".