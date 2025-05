Con críticas, Gastón Manes renunció a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR

“ Renuncio porque soy fiel a mis principios, no a los cargos ”, sostuvo Manes en su misiva dirigida al presidente de la UCR, Martín Lousteau , y a los correligionarios de la fuerza política. En ella expresó su decepción ante lo que describió como una pérdida de identidad orgánica y doctrinaria del partido, y lamentó que la comunidad de pensamiento y acción que alguna vez caracterizó a la UCR se haya diluido en una “ confederación de posturas provinciales ”.

“No ha primado una voluntad que exprese lo que alguna vez fuimos: un partido de ideas, no de circunstancias”, advirtió Manes, y subrayó que en el último tiempo no encontró “una verdadera vocación de debatir y de buscar juntos una línea doctrinaria compartida”.

A lo largo de la carta, el dirigente defendió su pertenencia a los valores históricos del radicalismo, reivindicó figuras como Raúl Alfonsín y Ricardo Balbín, y aseguró que su decisión no significa un abandono de sus convicciones. “Seguiré donde siempre estuve: del lado de quienes creen que la política, para ser digna, debe ser pensada, discutida y decidida con todos”, concluyó.