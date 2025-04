Cómo impacta en el peronismo sanjuanino la ruptura entre Cristina y Kicillof

Mercados El gobierno asegura que el "lunes negro" financiero global no afecta el plan de Javier Milei

"La conclusión es clara y contundente: votar el mismo día combinando dos modalidades distintas sería un caos, surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían las posibilidades de que un ciudadano no pueda traducir su preferencia en un voto efectivo. Por eso, como gobernador a cargo de fijar la fecha de elecciones firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre, con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente y centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras", sentenció el fundador del Movimiento Al Futuro, la primera señal de independencia que le dio a Cristina.

En San Juan hay buena sintonía con ambos dirigentes. Pero el alineamiento vertical está con Cristina. De hecho, el 17 de octubre del 2024, luego de la celebración del Día de la Lealtad Peronista en la sede central, este diario tituló: El PJ San Juan, rendido a los pies de Cristina. En la nota, contó el proceso de kirchnerización del partido y los bemoles sobre los cambios abruptos de un sector. Por ejemplo, José Luis Gioja inició una campaña para la presidencia del PJ nacional en apoyo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que estaba apadrinado por Kicillof y enfrentaba a Cristina por la conducción macro.

"El peronismo sanjuanino culminó su proceso de kirchnerización. El Partido Justicialista de la provincia celebró el Día de la Lealtad con audiovisual y cánticos de La Cámpora. Hubo colectivos para trasladar a la militancia y la frutilla del evento fue un video de Cristina Kirchner en la apertura de sesiones del Congreso en el 2015. En el acto estuvo el tres veces gobernador José Luis Gioja y faltó el senador Sergio Uñac, que tuvo una reunión con la expresidenta en el Instituto Patria sobre la recta final de la interna nacional", escribió este diario en 2024. En la previa, incluso el mismo Uñac sonó como posible presidente del PJ bajo el amparo de Cristina y acompañado por la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

Por el lado de Kicillof, hubo tímidos apoyos sanjuaninos. Sólo un militante aseguró que representaba al ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque. No hubo mucho más. Cristina quedó consagrada como presidente del PJ nacional con Gioja y Uñac en la lista de consejeros. También figuraron la senadora de La Cámpora, Celeste Giménez, la militante de Patria Grande, Florencia Ficcardi, y la universitaria Celina Marín. Más tarde, la única que pudo posicionarse como secretaria del partido nacional fue Ficcardi. Actualmente ocupa la Secretaría de Desarrollo Humano, el área más sensible que trabaja el justicialismo.

El gobernador bonaerense, entonces, no tuvo un respaldo sanjuanino. Recién cuando lanzó el espacio Movimiento Al Futuro, en marzo de este año, Kicillof se preocupó por cosechar dirigentes en las provincias. Tanteó en San Juan a la intendenta de Caucete, Romina Rosas, a través de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, aunque no tuvo una recepción óptima. La legisladora además tiene una amistad con el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor. El sanjuanino fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, no reporta al bonaerense y puede tener una reunión con Cristina en las próximas semanas.

En San Juan, el partido que tiene cercanía a Kicillof es el Frente Grande, que a nivel nacional es liderado por el intendente de Ensenada, Mario Secco. El sello partidario está dispuesto para una jugada en favor del gobernador de Buenos Aires si es necesario. Es el que usarían los dirigentes que quieran competir en las elecciones de octubre por afuera del PJ local. No es algo que pueda decidir la conducción sanjuanina, que está en manos de la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan, Laura Garcés. Otro agrupación que tiene relación con Kicillof es el Movimiento de Unidad Popular, que tiene como referente en la provincia a Carlos Sánchez.