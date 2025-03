Como en el Parque de Mayo, en Rawson también sacan a los revendedores callejeros

"En Rawson no hay manteros. Desde el inicio de nuestra gestión reconocimos a los emprendedores y emprendedoras de la economía social y con ellos iniciamos un proceso de organización de esa actividad. En principio para reconocer derechos y también establecer obligaciones. Se trabajó todo el año pasado en una ordenanza, un régimen promocional, es el municipio que lo tiene, la ordenanza 188A, que reconoce a ese tipo de actividad dentro de estas nuevas economías como una alternativa a la crisis de la generación de autoempleo. Confiamos en esa dirección y desde ahí se han organizado las cinco ferias permanentes que existen en el departamento y las dos ferias rotativas", explicó el funcionario.

Agregó que "cada una de estas ferias se pensó generando un proceso de organización interno con roles claros, con mecanismos de colaboración y ordenamiento para que no sólo estéticamente y a nivel de la actividad esté ordenada sino también en términos de ir incrementando las formalidades de esa actividad. Así es que cada una tiene un reglamento, un reglamento que hoy estamos homologando a través de un decreto reglamentario. Y bueno, a partir de esa planificación, que es lo que nos permite hoy estar anticipados respecto a estas situaciones, hoy se da un paso más que tiene que ver con generar mejores condiciones para la comercialización de quienes tienen la actividad de la reventa".

En este marco, aseguró Chirino que "la reventa no está contemplada dentro de la ordenanza como una actividad plausible de tener un permiso dentro del espacio público. Así es que también para no dejar sin acompañar a ese sector, se va a reubicar a quienes estaban en Ingeniero Krause en un espacio común de comercialización, que lo están gestionando ellos, que lo van a gerenciar ellos, que va a ser sustentable porque nosotros sólo vamos a brindar herramientas técnicas, de capacitación, de promoción. Y esto habla de que, cuando el Estado está presente, ese sector se puede realmente mejorar, ser competitivo y también aceptar y aplicar las normas que establece la actividad empresarial, económica, en este caso".

Ratificó que "desde este fin de semana, ya no van a estar sobre Ingeniero Krause. Sí la actividad artesanal y de productores está autorizada, en este caso para quienes son feriantes y lo vienen haciendo desde hace ya 15 años en la plaza, que es la Asociación Buen Retiro, el Paseo Buen Retiro, y seguirán desarrollando su actividad. Hay un diálogo y una buena convivencia con el sector comercial respecto a este tipo de productos. Así que ellos sí lo van a seguir haciendo en lo que es 'la U' como se conoce, o sea, la vereda de calle de España, la vereda de Torino y la vereda de Santa Rosa".

Informó Chirino que "los feriantes que serán reubicados son 19, que son quienes desarrollan esta actividad. Es una tarea dialogada, no hay ningún tipo de inconveniente respecto a esta propuesta de que se reubiquen".

Sobre los controles que se aplicarán, el funcionario aseguró que "tenemos desde que iniciamos un mecanismo de control con los representantes de la misma asociación de feriantes en cada una de las ferias para controlar que se ubiquen quienes están debidamente registrados en el registro departamental de emprendedores y actores de la economía social. Tenemos al equipo de la Dirección de Emprendedores y tenemos también al área de Inspección más la Policía Comunal ordenando cada una de las ferias así es que esto va a continuar este fin de semana".

Comerciantes, contentos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Rawson, Gastón Villordo, celebró la medida. "Gracias a Dios se da, después de unos largos reclamos. Nosotros veníamos reclamando esto antes de que pasara lo de la feria del Parque de Mayo. Porque ya se habían puesto los revendedores ahí y bueno, la verdad que los comerciantes estaban muy preocupados. Había un negocio que justamente en la puerta de su negocio, tenían un tablero y vendían el mismo producto. O sea, era una situación que realmente preocupaba mucho en el comercio".

El empresario dijo que tuvieron una reunión con el intendente Carlos Munisaga de quien obtuvieron la promesa "de que esto iba a dejar de funcionar, que los iban a sacar de ese lugar. Ayer tuvimos la confirmación de que, bueno, esto de fin de semana no va a estar más", según dijo en diálogo con Radio Sarmiento este viernes.

Villordo aseguró que "nosotros no estamos en contra de la gente que quiere emprender o que quiera revender. Hasta estamos dispuestos a darle una mano, pero siempre y cuando juguemos todos en el mismo juego y con las mismas reglas. Entonces, si ellos pagan un monotributo, pagan un alquiler, les podemos dar una mano en guiarlos, en lo que necesiten".

"No nos olvidemos del sector comercial que está bastante mal", argumentó Villordo.

Son más de 50 los vendedores que se instalan irregularmente en los alrededores de la Plaza de Villa Krause, dijo el referente del Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Rawson.

Y relató que "uno de los comerciantes me contaba que tiene un revendedor que vende lo mismo que él, 'yo tengo adentro 8 empleados y esta mujer vende lo mismo, encima ha puesto un cartelito, me dice que necesita vendedores, o sea, que no da abasto vendiendo a ella sola. Me dice, me voy, me voy, Gastón, voy a cerrar el negocio y me voy a alquilar a otro lado, porque no puedo más".

Además, el comerciante advirtió que "estamos dispuestos a colaborar pero que sea parejo para todos" y que no quieren desde la Cámara que trasladen los revendedores a otra calle, sino que los lleven a locales o una galería.