Cómo analizaron los políticos sanjuaninos la renuncia de García Mansilla

"Es el único camino y la única cosa que podía hacer un abogado constitucionalista como se supone que es García Mansilla, no tenía ninguna otra posibilidad. En este violar constantemente la Constitución por parte del Presidente, que un “cortista” entienda que la Constitución dice que requiere el acuerdo del Senado para estar en la Corte es fundamental, reivindica el respeto irrestricto a la Constitución por parte del Poder Legislativo. Creo que es Imposible que el Ejecutivo salga a repudiar al Senado, un poder del Estado no puede repudiar a otro. La decisión de García Mansilla le pone racionalidad a la crueldad, a la irracionalidad y el no cumplimiento con la Constitución por parte del Presidente"

Luis Rueda, partido Bloquista

"Desde el Partido Bloquista sostenemos una posición clara en defensa de la institucionalidad y del respeto a los procesos que establece nuestra Constitución. La renuncia del doctor García Mansilla, más allá de su perfil jurídico, tiene una fuerte carga política por la forma en que fue designado. La Constitución Nacional es clara: los jueces de la Corte Suprema deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo, pero su nombramiento requiere el acuerdo del Senado con mayoría especial. En este caso, como ocurrió anteriormente durante la gestión del expresidente Macri, se optó por una designación por decreto “en comisión”, una figura muy cuestionada y que, a nuestro entender, no corresponde para miembros de la Corte. Cuando se buscan atajos institucionales, aun con precedentes, se corre el riesgo de debilitar la legitimidad del proceso y generar crisis de confianza, como la que terminó con esta renuncia. Lo que corresponde —y lo que fortalecemos desde nuestro espacio— es que toda designación de esta magnitud se canalice por el camino que marca la Constitución, con diálogo y construcción de consensos en el Senado, tal como lo exige la responsabilidad institucional".

Rodolfo Colombo, ACTUAR

"Frente a la falta de acuerdo en el Senado, más tarde o más temprano era inevitable que tuviera que dejar ese lugar y renunciar. Este hecho marca también que el Gobierno frente a su realidad numérica en el Congreso tiene que priorizar el diálogo, los acuerdos y el consenso para que estas situaciones no generen una sensación que quizás pueda crear situaciones que no son las mejores para el gobierno ni para Argentina frente a resultados adversos".

Fernando Patinella, La Libertad Avanza

“Tal lo sostuviera en su entrevista ante el Senado el doctor García Mansilla, ha efectivizado su anunciada renuncia por no contar con el respaldo del Senado en su designación. Es lamentable que, por cuestiones de estricto carácter político y mezquindades personales, en el caso del profesional renunciante, se ha privado a la Argentina de la posibilidad de incorporar un integrante con sobrados méritos profesionales, académicos y honorabilidad para la integración de la Suprema Corte de Justicia. Una vez más la oposición y adherentes, cuya característica común de identidad es la de resistirse a abandonar un sistema que les garantice privilegios e impunidad, ha logrado su cometido de ir en contramano a los intereses de los argentinos, y en resguardo a sus intereses personales y mezquinos”.

Cristian Andino, PJ

“Considero que la renuncia de García Mansilla a la Corte Suprema es una decisión acertada. La Constitución Nacional establece claramente la independencia de los jueces y un mecanismo de consenso, exigiendo que el Senado apruebe las designaciones con dos tercios de los votos, precisamente para garantizar esa independencia. Ante el rechazo del Senado, esta renuncia se presenta como la mejor opción, permitiendo que se respete la voluntad de las instituciones y se mantenga la transparencia y legitimidad en la designación de los magistrados. La independencia del poder judicial debe ser siempre garantizada, y esto se logra no designando jueces de la Corte por decreto, sino siguiendo el espíritu de la Constitución”.

Eduardo Castro, UCR

“Fue trascendente que el Senado de la Nación rechazara los pliegos, la designación en comisión hasta el 30 de noviembre que había hecho el Poder Ejecutivo era ilegal, porque estaba fuera del marco constitucional que habilita las designaciones por decreto que debían hacerse en todo caso fuera el periodo legislativo para un caso de emergencia, situación que acá no se había dado. En consecuencia, la renuncia de García Mancilla me parece razonable toda vez que no ha tenido el consenso imprescindible en el Senado de la Nación y que mal podría cumplir funciones cuando expresamente el Senado rechazó su pliego. Creo que hasta sus decisiones podían haber sido objeto de alguna denuncia de ilegalidad, digo, por la forma en la que fue designado fuera lo que establece la Constitución y porque claramente el Senado rechazó su pliego, lo que considero correcto ya que la designación fue ilegal al realizarse fuera del marco constitucional. Su renuncia es razonable, ya que no tiene el consenso del Senado y sus decisiones podrían ser ilegales”.

Mauricio Ibarra, PJ

"La república es el camino de una Argentina próspera. Haber designado fuera de la ley a un ministro es un verdadero desastre institucional. Milei debe aprender que existe una Constitución y la ley debe ser para todos".

Marcelo Arancibia, GEN

Es una decisión esperada, el rechazo del pliego por más de las dos terceras partes del Senado en el caso de García Mansilla hacía imposible que este hombre continuara agarrado de un decreto simple del Presidente de la Nación como miembro de la Corte en comisión hasta fines de noviembre de este año. La decisión es correcta porque era incorrecta su designación, era un atropello a nuestro sistema de división de poderes y a la Constitución Nacional. Esperemos que este hecho, en el que el Senado obró correctamente en ambos pliegos, sirva para que el Ejecutivo entienda que la elección y designación de miembros de la Justicia es un acto complejo que exige por nuestra Constitución de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es una decisión esperada, porque se había convertido desde que el Senado rechaza el pliego, en un intruso en el máximo tribunal del país. Es un alivio para la república porque si no se hubiera convertido en un lamentable conflicto de poderes".

Eduardo Camus, Patria Grande

"Leía la red social X (la preferida de Milei) que em supuesto monje negro, Santiago Caputo exponía que García Mansilla debía quedarse cueste lo que cueste, contra viento y marea. Spoiler: les salió mal. Todo les está saliendo mal. La pasantía de estos ignorantes en el gobierno nos esta saliendo carísimo y el que las paga, es siempre el pueblo. Más allá de la violación a la democracia y el sistema republicano de gobierno, que había sido el nombramiento de dos jueces por decreto de parte de Milei; me parece que el caso de García Mansilla sirve como ejemplo para todos quienes siguen creyendo en este mamarracho de presidente. Creen que gobernar es poder llevarse puestas las instituciones, las leyes y hasta la misma constitución. García Mansilla fue cortista por unos días, hasta que la realidad lo bajó, hasta que la realidad lo llevó a piso. Lo mismo va a pasar con quienes confiaban en que este gobierno iba a dar una respuesta a la crisis económica. Todo el sacrificio de los Argentinos, un ajuste feroz en vano, para que otra vez la inflación vuelva a recrudecerse y ponernos al borde de una nueva devaluación en el corto plazo que disminuirá nuevamente el poder de compra de la gente. No paran de hacer cagadas. En cualquier empresa ya estaría echados. ¿Han dado un examen de idoneidad para la función que cumplen? Es muy sencillo de de ver que estos tipos no están preparados para llevar el país a buen puerto. Ya les soltó la mano Trump, les suelta la mano Macri y el PRO, le suelta la mano los mercados, les suelta la mano el poder judicial. El senado por fin le pone un freno al avasallamiento institucional. El gobierno empieza a caer como un castillo de naipes".

Cristian Jurado, MST

"Vemos cuatro aspectos. Primero, que fracasó en todas sus líneas la política del Gobierno de imponer por decreto, imponer en el Congreso a través de prebendas y compra de votos, una política que venía llevando adelante el Gobierno, esta de querer imponer por decretos, sin discusión, llevándose todo por delante, fracasó en todas sus líneas. Con lo que sucedió en el Senado la semana anterior, ya se veía venir que en algún momento iba a poder llegar a renunciar, es el último capítulo de la votación y del golpe fuerte que recibió el Gobierno la semana pasada en el Congreso. El segundo aspecto es que hay muchos socios que hasta hace una semana atrás le daban un cheque en blanco con respecto a acuerdos cerrados con el FMI y le votaban leyes y decretos en el Congreso, sectores políticos como el PRO, la Coalición Cívica, sectores del PJ, del peronismo, que le votaban todo, que ahora se animaron a votarle en contra. Obviamente el contexto de crisis económica y política que vive el Gobierno les dio más valentía para votarle algo en contra del Gobierno. El tercer aspecto que nosotros vemos es que esto termina demostrando que no hay una justicia imparcial en nuestro país, que en todo momento y todos los gobiernos tuvieron una justicia cuyos jueces daban fallos de acuerdo al gobierno que esté en el poder. No hay una justicia imparcial, hay una justicia para un sector político, una justicia para ricos, una justicia para pobres y que la única forma para poder tener una justicia realmente independiente de todo poder político de turno es que los jueces sean votados por el voto popular de la gente. En el mismo momento en que vamos a votar candidatos para presidente, gobernador, diputados, también hay un espacio para votar jueces de la Corte y de esa forma, esos jueces tengan que rendirle cuentas a la población y no dependan de lazos con determinado sector político que esté gobernando".

Fabián Gramajo, San Juan Te Quiero

"Nuestra Constitución establece bien clarito cómo se eligen los jueces de la Corte Suprema. Respetar ese mecanismo no es un capricho, es cuidar la democracia, la división de poderes y el cumplimiento de las leyes que nos rigen a todos. El gobierno de Milei se vuelve a equivocar. Se equivoca al querer pasar por encima de las instituciones. No es por ahí. Si queremos un país serio y justo, lo primero que hay que hacer es respetar las reglas. Y aun más grave. Se vuelve a equivocar, fruto de la soberbia. Del rechazo a todo el que piense distinto. Se equivoca como se equivocan tantos en la política, al querer imponer. Al usar el decreto y no buscar los acuerdos necesarios. Se equivoca cuando no escucha a los que tienen otras propuestas que también pueden ser buenas para la Argentina. Es en el diálogo donde se construye para adelante, escuchando a todos".

Enzo Cornejo, PRO

“Celebro la decisión tomada por García Mansilla, en esto hay que dejar en claro que no se cuestiona su idoneidad ni preparación, sino las formas. Debemos respetar las instituciones y la división de poderes. Espero que el gobierno vea este gesto como señal de que cada uno debe moverse de acuerdo a su ámbito y competencia, y que la elección de esos cargos sean llevadas adelante por el cuerpo legislativo como corresponde”.