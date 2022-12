"Cobarde": el grito de la Tupac a Alberto Fernández por no indultar a Milagro Sala

En una entrevista radial, el presidente declaró que “todo el proceso de Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible, y la verdad me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe. Me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo puedo indultar sentencias dictadas por la jurisdicción federal".

Este comentario del titular del Ejecutivo desató la furia de los “tupaqueros”.

Alejandro “Coco” Garfagnini, el máximo referente de la Tupac Amaru luego de Milagro Sala, tuiteó: "Hoy Alberto Fernández hizo lo mismo que la Corte del Lawfare, le dijo a Morales siga siga siga. Las consecuencias de su cobardía van a llevar a Milagro nuevamente a un penal y quizás a su muerte. Pesará sobre su conciencia lo que pueda llegar a pasar".

“Uno lee los tweets y las notas que hace Gerardo Morales y es la comprobación más clara de que hay persecución política. Lo dice él. Él instruye a la justicia para que persiga a Milagro. Es gravedad institucional que haya una presa política”, agregó.

“Si hay gravedad institucional, el Presidente tiene que indultar. Hay otras pruebas. No hay más argumentos jurídicos para negar el indulto. No es 'no puedo', es 'no quiero'. Y vamos a intentar cambiarlo hoy en el acampe”, completó.

“El Poder Ejecutivo tiene toda esta documentación ampliamente abonada por muchos abogados y profesores de la Facultad de Derecho. Somos rehenes del aparato del lawfare, que sigue intacto, igual que en 2016”, reclamó Garfagnini.

“Los únicos jueces que dejaron de perseguir a los líderes populares son los que han fallecido. Después, nadie más. A tres años de asumir, le pedimos al Presidente una para este lado. Una. Que nos tire en Navidad el indulto a Milagro y empiece a recomponer algo de la estructura de lawfare que nos viene persiguiendo hace siete años”, concluyó.

Por toda respuesta, el presidente Fernández propuso, en cambio del indulto, “plantearlo en los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento y ordenó la detención domiciliaria. También podría, el gobernador de Jujuy, si no quiere indultar, conmutar la pena, porque milagro vivió 7 años de prisión preventiva sin condena previa, y eso es algo muy abusivo”.