Chispazo en Tribunales por el bono de $50.000: piden que se pague a todos los empleados judiciales

Sindicales El gremio de los judiciales no quiere perder ante la inflación y desde la Corte anticipan una línea de acción

El gremio emitió un comunicado informando que aún no saben cuándo se reunirán en la Mesa de Diálogo, a la que quieren que vaya no solo el actual presidente de la Corte -Guillermo De Sanctis- sino también el que asume próximamente -Marcelo Lima-. Allí se expresaron sobre el bono: "La Corte se expidió en medios locales expresando que adoptaría el mismo aumento que el Poder Ejecutivo y que el bono seria solo para los sueldos inferiores a $200.000. Que la Unión Judicial ha demostrado a la Corte que el bono no tiene restricción de sueldo y que lo percibirá todo el Poder Ejecutivo y Legislativo realizando los reclamos pertinentes a las distintas autoridades durante toda la jornada del día de la fecha". Y también se consigna que habrá una respuesta entre lunes y martes de la próxima semana.