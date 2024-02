El gremio de los judiciales no quiere perder ante la inflación y desde la Corte anticipan una línea de acción

La paritaria con los gremios docentes aún no está cerrada. El 26 de febrero continuará la negociación con los maestros. De igual modo, se decidió que el sueldo de febrero venga con una suba salarial del 15% y un bono de $50.000. Históricamente, los judiciales han cerrado los mismos aumentos salariales que el Ejecutivo. Desde el gremio que representa a los empleados del Poder Judicial, adelantaron que buscarán que sus sueldos no pierdan frente a la inflación, por lo que se desprende que apuntarán a una suba superior a la provincial. Desde la Corte adelantaron que el sueldo de febrero vendrá con el mismo incremento del 15% que otorgó el Ejecutivo y que el bono será para pocos porque no hay casi trabajadores en Tribunales que cobren menos de $200.000.