martes 21 de octubre 2025

Relaciones internacionales

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina

Los números de septiembre marcan aún más tensión en las negociaciones con Estados Unidos, desde donde aseguraron que Milei prometió correr a China de Argentina.

Por Guido Berrini
image

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina en septiembre, a partir de ventas de soja por encima de lo normal, impulsadas por la decisión de llevar a cero las retenciones al poroto de soja, y de un alza de las importaciones desde ese país. Lo paradójico es que en medio del abrazo a Trump, China ganó terreno.

Los embarques al gigante asiático se triplicaron en septiembre, empujados por la oleaginosa. La exportación de soja se explica por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que colocó a la oleaginosa argentina en mejores condiciones, ayudada por el incentivo de la eliminación temporal de retenciones.

En tanto, el aumento de las importaciones fue favorecido por una decisión de las empresas de adelantar compras ante un posible cambio de régimen cambiario tras las elecciones. Puntualmente, las compras provenientes de China alcanzaron a 1.816 millones de dólares, el nivel más alto de toda la serie histórica, según informó la consultora Abeceb en base a datos de Indec.

Las importaciones que contribuyeron a esa performance incluyeron compras de Bienes de Consumo, tanto semi-duraderos como duraderos, destacándose el caso de los automóviles de pasajeros, que crecieron 68,6 por ciento interanual, y absorbieron la mayor parte del cupo de vehículos eléctricos híbridos que podían entrar sin aranceles.

La promesa de Milei

El secretario del Tesoro norteamericnao Scott Bessent, que día a día interviene los mercados argentinos para sostener el precio del dólar dentro de las bandas, había asegurado que el priopio Javier Milei prometió "sacar" a China de nuestro país.

“Milei es un gran aliado para Estados Unidos. Está comprometido con sacar a China de su país. Están por todas partes en América Latina”, expresó en diálogo con Fox News el funcionario, días antes de que se firme el swap por 20 mil millones de dólares.

