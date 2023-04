Chanampa, con los tapones de punta: "El Chimbas de hoy le debe más a Uñac"

El miércoles, el diputado departamental y candidato a intendente de Chimbas, Andrés Chanampa, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y dejó un tendal de definiciones picantes, desde cuestionar los fondos de la campaña provincial de Fabián Gramajo y sentenciar que "el Chimbas de hoy le debe más a Uñac".

Luego respondió los dichos de la postulante del oficialismo departamental -que actualmente están alineados a José Luis Gioja- Daniela Rodríguez, quien en este mismo programa expresó que no se sintió acompañada por el diputado durante la gestión de Gramajo. "Escucho que dicen que yo no acompañé. A ella en los últimos años no le conozco una sola ordenanza que haya hecho para solucionar los problemas de los chimberos", fustigó.

Acto seguido, recordó su tarea en la Cámara de Diputados de la provincia. "Quien defendió la expropiación del terreno y los recursos para el Predio Ferial fue quien les habla. Quien defendió el sistema electoral por el que ella va a ser candidata fue quien les habla. También la ley de Coparticipación, que fue producto de una decisión política de Sergio Uñac. Quien defendió el programa de mil cuadras y cloacas fue quien les habla", aseguró.

Chanampa fue categórico al afirmar que "el Chimbas de hoy le debe más a Uñac. No hay intendente que haga obras sin fondos provinciales". Y pegó duro al afirmar que "me parece contradictorio que hasta un mes y medio -Gramajo- dijo que iba a acompañar a Sergio en un tercer mandato y que valoraba que era el mejor gobernador de toda la historia. De repente, por un proyecto personal, familiar o individual decidió virar para otro lado. Yo creo que la lealtad en política se paga".

Finalmente, comentó que la primera medida, en caso de ganar la intendencia, será "hacer una gran auditoría contable para ver cómo queda el departamento". "No nos olvidemos que hay un intendente que es candidato a vicegobernador, de dónde salen los recursos. Quiero pensar que no salen de los ciudadanos de Chimbas", ironizó Chanampa.