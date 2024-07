Castañeda sobre la denuncia de Carbajal: "Es una cortina de humo para tapar la inacción"

Nuevo capítulo del enfrentamiento entre Sebastián Carbajal y Jorge Castañeda. El ex intendente de Calingasta habló sobre la feroz disputa con el actual jefe comunal, quien lo denunció en la Justicia y quedó vinculado por las amenazas de muerte a dos concejales . El diputado provincial cargó contra su sucesor y manifestó que la polémica “es una cortina de humo para tapar la inacción” de la actual gestión.

Cabe destacar que el actual intendente denunció a su antecesor y acusó a Castañeda de dejarle un municipio en el que faltan bienes consignados en el inventario municipal, en particular más de 10 vehículos, incluso camiones. También dijo que hay faltante de herramientas y culpó a la anterior gestión de hacer obras mal, entre otras “irregularidades”.

El legislador manifestó que está tranquilo y no tiene nada que ocultar. No entiende la postura de Castañeda y por qué esta polémica se desató ocho meses después. “Lo tendría que haber hecho enseguida si no estaba de acuerdo”, expuso. Recordó la reunión que mantuvo con Carbajal y el escribano del ahora jefe comunal, ocurrida el 7 de diciembre, para que se interioricen sobre la situación municipal.

Tras estas declaraciones, apuntó contra la actual gestión que lidera Carbajal. “No diría que es un trasfondo político porque eso es ensuciar a la política y personas públicas. Es un trasfondo politiquero y una cortina de humo para tapar la inacción del equipo del intendente”, concluyó.

Las amenazas a los concejales

Este medio informó el último martes que la presidenta del Concejo Deliberante del departamento denunció que la amenazaron de muerte y vinculó el mensaje intimidatorio con la disputa que mantiene con Carbajal, su exjefe político.

La nueva protagonista de esta novela de todos contra todos en Calingasta es la edil Patricia Castillo, que llegó a la presidencia del Concejo justamente de la mano de Sebastián Carbajal y con quién ahora está enfrentada. “No me atiende el teléfono. Además, salió a decir que los dos concejales (por ella y Santos Zárate) que entramos con él, ya no pertenecemos a su línea y que le ponemos palos en la rueda en su gestión”, expresó la concejala.

Ante esta situación, Castañeda pidió que el conflicto se aclare. “El clima es muy raro”, afirmó. También informó que este jueves iba a tomar contacto con Castillo y Santos Zárate para solidarizarse.