Caso $LIBRA: el PRO aseguró que Milei es víctima de "una cama"

“Lo que nosotros debemos hacer es lo que estamos haciendo, que es pedir lo mismo que el Gobierno, una investigación a fondo, el Presidente y el Gobierno así lo han establecido, y no sumarnos a la especulación del club de los fracasados que se cree que se puede llevar puesto a un Gobierno”, sostuvo el legislador nacional por la provincia de Buenos Aires.

Consultado por si este hecho podría afectar la posibilidad de un acuerdo entre el partido amarillo y La Libertad Avanza de cara a los comicios legislativos de este año, Ritondo fue tajante y señaló que “no tiene nada que ver”. Y en esa línea, justificó: “Nuestra relación empezó con la segunda vuelta y nosotros apoyamos lo que nos parece correcto. La Ley de Bases fue la primera ley importante que trabajamos dentro del congreso de la nación, y a partir de eso creemos en la estabilidad económica, en cómo manejar el Estado, en los resultados que tiene tanto en la macro como en la microeconomía... El PRO va a estar del lado correcto”.

Por su parte, el diputado Diego Santilli mantuvo la postura expresada ayer domingo en relación con la criptomoneda $LIBRA, y concluyó que la investigación debe ir “a fondo” para dar con los responsables.

“Miles de personas invierten o toman decisiones en ese mercado. A veces te va bien, a veces te va mal. En este caso, para mí hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al mismo Presidente”, opinó el ex vicejefe de Gobierno porteño.

Respecto al pedido de juicio político contra Milei que impulsan desde el kirchnerismo, Santilli lo rechazó de forma rotunda. “Cuando el kirchnerismo sale a pedir un juicio político, nos lleva a nosotros inmediatamente a pararnos en la vereda de enfrente porque es todo lo que yo no quiero para mi Argentina. No estoy de acuerdo. Me parece que esa es la política de aquellos que vienen hace rato tratando de (desestabilizar a) un Presidente que está ordenando un país, que no es fácil, son muchas décadas de problemas.”, subrayó.

Y en defensa de Milei, agregó: “El Presidente es un hombre muy activo en las redes, y que también cree, como millones de personas en todo el mundo, en un nuevo mercado y en las cripto. Y él hizo un tuit”.

En cuanto al caso de su hijo Teo, uno de los miles de damnificados por la abrupta caída de la cripto creada por el desarrollador Hayden Davis, Santilli dijo que él es “responsable” de sus actos, por lo cual “sabe lo que tiene que hacer cuando le va bien y cuando le va mal”. “Él no está en los negocios de las criptos. Sabía que seguía mucho el mercado, hizo un curso el año pasado”, explicó.

De esta manera, Santilli reiteró la visión del caso $LIBRA que había compartido ayer domingo durante una entrevista radial. “El presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar. Que se investigue a fondo”, pidió el diputado durante una charla con Radio Rivadavia, en referencia a la apertura de una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción.

“El legislador también aprovechó la ocasión para criticar al kirchnerismo, al que acusó de falta de coherencia moral y ética al cuestionar la administración actual. “Lo que es llamativo es que aquellos que se afanaron las rutas, los hospitales, los patrulleros, las cloacas durante los últimos 16 años vienen a darte clase de moral y ética”, completó.

El Caso

El viernes, el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA como parte de un proyecto privado para “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Cinco horas más tarde, cuando hervían las redes sociales con críticas a su comportamiento, dijo que en realidad no estaba interiorizado sobre cómo era realmente la operatoria y borró el mensaje original.

El primer posteo provocó una suba en la cotización de la cripto -de la que no había antecedentes- de más de 1000 por ciento. El segundo, un desplome. Así, hubo una minoría que logró comprar el token cuando valía prácticamente cero y venderlo en precios récord, lo que les aseguró ganancias millonarias en dólares. Otros, ingresaron al mercado cuando estaba en pleno auge por la publicación original de Milei y no pudieron vender antes de que se derrumbara su valor, lo que provocó que perdieran todo el capital invertido.

La blockchain es transparente y permite ver con claridad qué operaciones realizó cada wallet y cuánta ganancia o pérdida obtuvo. Lo que no se conoce es de quiénes son esas billeteras. Se resguarda el anonimato.

Al ser una moneda nueva que aún no está listada en los grandes exchanges centralizados (casas de cambio virtuales), para comprar y vender $LIBRA había que contar con aplicaciones y conocimientos previos en redes cripto y plataformas descentralizadas. La operatoria no era sencilla para los novatos.

La trama, que provocó pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo, provocó una serie de interrogantes que aun no tienen respuesta. “¿Hubo personas con información privilegiada que se aprovecharon del tuit inicial de Milei para hacer fortunas?“, ”¿Por qué el Presidente apoyó el proyecto en un primer momento y luego dio marcha atrás?“, ”¿Quiénes se beneficiaron?“, ”¿Por qué los inversores iniciales (probablemente creadores de $LIBRA) vendieron toda su tenencia en pocos minutos cuando en realidad deberían ser quienes tienen que darle sustento a un proyecto nuevo y aparentemente serio?“.

