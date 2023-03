Carlos Gómez confirmó su candidatura en Chimbas y lanzó dardos contra Gramajo

Las primeras declaraciones de Gómez, en Radio Sarmiento, fueron dardos a Gramajo. "Yo no me hubiera sacado una foto con Fabián Martín, no es la mejor foto", lanzó. Luego, ahondó: "Estamos en proyectos opuestos con Martín, no son los tiempos ni los modos". Después apuntó a la fortaleza que presenta su postulación: "Tenemos gestión para mostrar y queremos replicar este modelo para Chimbas".

Además, comentó: "Daniela Rodríguez es importante en el departamento, pero creemos que nosotros tenemos para mostrar y así lo sentimos en las caminatas".

La aprobación del SIPAD permite que se tribute al que más votos saca pero también posibilita abrir la cancha y apuntar a cerrar viejas heridas. La candidatura de Gómez cierra por todos lados y apunta a conseguir votos en segmentos no tan identificados con Gramajo y Chanampa.