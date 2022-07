Capello criticó al Tribunal de Cuentas por no controlar el gasto de regalías mineras en Iglesia

Este miércoles, el ex convencional constituyente de la reforma de la Constitución de San Juan en 1986, Mario Capello , criticó con dureza al Tribunal de Cuentas de la provincia por "no hacer los controles que tiene que hacer". Puntualmente, puso la lupa en el dinero que recibió Iglesia en concepto de regalías mineras desde 2005 a 2021.

El ex subsecretario de Desarrollo Minero sanjuanino se preguntó en el programa La Ventana: "Cómo puede ser que el Tribunal de Cuentas no haya hecho control de la legalidad del gasto, que no tengamos un dictamen". Agregó que "cómo puede ser que un juez o un fiscal no haya actuado frente a eso" y lanzó una grave denuncia: "Todos dicen que se robaron la plata".