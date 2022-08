¿Canosa candidata?: mirá dónde, a qué, y por qué partido

Tras su salida de América24, denunciando censura por parte de Daniel Vila, que le impidió poner al aire un escrache contra Sergio Massa, se reavivó el rumor de una candidatura. Lo que no se sabía era en qué distrito, para que cargo, y en la boleta de qué partido.

En cuanto al distrito y el cargo, trascendió que Canosa se jugaría una patriada: iría por la intendencia de La Matanza, corazón del peronismo bonaerense, un distrito monumental con casi 1.200.000 electores.

En cuanto a sellos partidarios sólo hay dos opciones posibles, según el perfil de la conductora: el PRO o La Libertad Avanza.

En el PRO, cuando fue propuesta en reuniones de dirigentes, la mitad lo tomó a broma. Pero la mitad que lo tomó en serio consideró que “Viviana Canosa es la nueva Pinky, que es lo que necesitamos”. Lidia Satragno, “Pinky”, estuvo muy cerca de arrebatarle el sillón a Alberto Balestrini en 1999, elección que perdió de manera muy ajustada.

En La Libertad Avanza se contactaron con ella casi cuando abandonó el piso de América. Ella ya admitió tener una relación con Javier Milei de profunda amistad, más allá de lo profesional. Pero allegados a Canosa confesaron que, allende esa amistad, “Viviana no come vidrio”. Así dejaron claro que la periodista sabe que con los libertarias no haría una elección ni siquiera decorosa.

Canosa debería sortear un problema no menor, el de los requisitos. El código electoral bonaerense exige un año de residencia (y ciudadanía efectiva) para ser candidato/a.

No se confirmó si Canosa podría justificar este punto, aunque muchos se esperanzan al recordar que Alejandro Finocciaro, ex ministro de Educación de Mauricio Macri, también fue candidato a intendente del distrito con una situación residencial difusa.

En caso de no poder asumir el compromiso por este insalvable, el PRO apunta a engrosar la figura política de Florencia Arietto.

Arietto es una abogada que comenzó en política militando en el club Independiente, junto a Javier Cantero, y en los derechos humanos desde el kirchnerismo. El paso del tiempo la depositó finalmente en el PRO, con cargos junto a Patricia Bullrich, y pidiendo que la policía entre al conurbano “con metra (ametralladoras)”.

Otra opción del macrismo sería El Dipy, el cantante de cumbia que desde los medios opositores logró cierta consideración de sectores que no lo conocían en virtud de su labor artística, llegando incluso que le den un programa de radio cuando se relanzó la histórica emisora AM630 Rivadavia.