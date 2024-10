Cambio de empresa de ambulancias públicas en San Juan: 140 médicos y enfermeros, en el limbo

El presupuesto oficial determinado es de alrededor de 9.521 millones de pesos por lo que la ganadora, seleccionada por una Comisión Evaluadora, resultó conveniente en lo económico, pidiendo unos 1.441 millones de pesos menos que lo que ofrecía el Ministerio de Salud, dijeron en ese entonces fuentes gubernamentales.

Así, quedó un escenario abierto para los alrededor de 140 trabajadores de SMI, de los cuales el 70% son profesionales de la salud. Según dijo Valiente, "en ese contrato vamos a tener que despedir por lo menos 140 personas, todos los afectados al 107". Esto es casi la mitad de los empleados que tiene la empresa sanjuanina, que son alrededor de 350, de los cuales los que no están dentro del sistema de emergencias contratado por el Estado atienden las diversas coberturas que tiene SMI en convenio con clínicas y sanatorios privados.

"Con la gente, obviamente que se está hablando. Tenemos un Departamento de Recursos Humanos grande. Lo que se está trabajando ahora es que se vea la posibilidad que la próxima empresa absorba el personal. Nosotros tenemos que procurar que la gente continúe con la fuente laboral", afirmó el médico y empresario.

Según afirmó Valiente, están en contacto con representantes de la nueva prestadora. "Tienen solamente 5 empleados registrados y los dueños son colombianos", dijo. El dueño de SMI está esperanzado en que se tomará a sus empleados en la nueva prestadora, dado que cuesta encontrar profesionales del rubro sanitario y de emergencias en particular.

"Esta semana se van a reunir los directivos míos con ellos y están negociando. Pero la verdad es que nosotros tenemos la mejor predisposición. Creo que lo que priorizamos es la ciudadanía, el servicio. Seguimos haciendo el servicio con la misma calidad que siempre", aseguró Valiente.

Según comentó el empresario local, están en comunicación con dos colombianos que ya estuvieron por San Juan en medio de la transición. Dijo que son José Félix Hurtado Cruz y Andrés Alfonso Buitrago Arboleda.

Con los ingresantes, afirmó, también están en tratativas de cederles el alquiler de una de las dos bases con las que cuenta SMI, que es la ubicada en Capital, sobre calle Falucho. Y les ofrecen si quieren alquilar o comprar algunas ambulancias que actualmente están al servicio del 107, que son 11 en total, mientras que completan la flota de la compañía 16 vehículos más. Todo es parte de la transición. "Negociaremos con ellos lo que necesiten para poder arrancar, ya nos han pedido y estamos predispuestos", remarcó el sanjuanino.

No hay fecha precisa todavía para el traspaso de conducción, que debe ser en diciembre. SMI está el 1 de enero 2020 prestando servicios en San Juan. El contrato original preveía prórrogas. Así fue que la gestión de Sergio Uñac se los renovó primero por 6 meses y luego por otros 6 meses más. "El gobierno anterior quiso hacer la licitación pero no me pareció ético, preferí que no, que se hiciera con el gobierno que iba a estar gobernando los próximos cuatro años. Y así fue", dijo Valiente.

Ahora, SMI no ganó la licitación y sí lo hizo la empresa Fénix, con la que ya se habían enfrentado en la licitación anterior. Valiente dijo "nosotros lo que sí pedimos es que se nos corriera a vista que es lo que corresponde a cualquier proceso de licitación y no se nos permitió. Cuando se abre la licitación, cuando se hace este proceso, vos tenés 48 horas para pedir vista de los expedientes. Porque hay momentos donde vos podés impugnar .Nosotros reclamamos directamente al Ministerio de Salud, hemos presentado notas porque nos pareció llamativo".

Con la salida del contrato, el SMI prevé seguir con sus contratos con privados y poder postularse para futuras licitaciones del sistema 107. "Nos repercute no tener el contrato con el Estado pero tienen prioridad los sanjuaninos. Nosotros vivimos acá, vamos a seguir teniendo la empresa como siempre. Es una empresa que tiene 24 años y solamente cuatro años trabajamos con el gobierno", aseguró.

El nuevo 107

La nota más significativa de este proceso, según los requerimientos que puso el Gobierno, es que el nuevo sistema va a sumar postas en las zonas Norte, Sur, Este y Oeste de la provincia para que haya una cobertura más completa de atención médica las 24 horas. Además, se piden movilidades modernas y una para pacientes obesos; personal profesional y la implementación de servicio se deberá contar con sistemas de software que permitan el funcionamiento del sistema telefónico central con el número identificatorio "107" que los sanjuaninos ya conocen y que es el que tradicionalmente está en uso.