Calingasta tiene voluntad política de adherir al RIGI pese al conflicto interno de Carbajal

El miércoles, sesionó el Concejo Deliberante de Calingasta y debatió la adhesión del municipio al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto pasó a comisiones. No pudo ser aprobado por la falta de diálogo entre el intendente Sebastián Carbajal y sus propios ediles, la presidenta del órgano deliberativo Patricia Castillo y Santos Zárate. Sin embargo, la interna con el diputado Jorge Castañeda no interfirió. Por el contrario, el concejal que responde al legislador provincial, Heber Tapia, presentó la iniciativa para adherir.

Según fuentes del Deliberante, la sesión tuvo un momento de tensión cuando los ediles pasaron a votar el proyecto de adhesión el RIGI que Tapia presentó para el tratamiento sobre tablas. No alcanzaron los votos para el OK.

image.png El concejal Heber Tapia.

Si bien Tapia acompañó favorablemente la iniciativa, Nora Olivares -que ingresó por Robert Garcés- aludió que era necesario continuar con las reuniones con las cámaras empresarias y uniones vecinales. Por eso, pidió que pasara a comisión. La moción de Olivares ganó por mayoría. Tuvo el acompañamiento de la presidenta del Concejo y del otro edil que entró por Garcés, Juan Ramos. El resultado: tres a dos en un cuerpo deliberante de cinco. Sólo Tapia y Zárate levantaron la mano por la negativa a aplazar la aprobación.

Hay un escenario contrafáctico. Carbajal está enemistado con sus concejales, pero si no fuese así, la adhesión al RIGI ya sería una realidad. Fundamentalmente, porque Castañeda no obstaculiza el debate. Al contrario, fuentes cercanas al diputado dijeron que "hay que separar la cuestión interna de la cuestión internacional" y señalaron que Castañeda votó a favor del régimen en la Cámara de Diputados de la provincia porque "no puede desconocer los 20 años de minería en San Juan".

De momento, el proyecto pasó a comisión en el Concejo Deliberante. Lo tratarán de nuevo el 15 de septiembre. Hasta entonces, los concejales buscarán que se cumpla la resolución 092, que presentó Tapia y que aprobó el cuerpo por unanimidad, para sostener reuniones con organizaciones empresarias y de la sociedad civil. Además, quieren hablar con el intendente que, según dijeron, "no habla con los concejales, sabemos por los medios que está a favor del RIGI, pero no dijo nada al Concejo".