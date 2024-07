Buscan, por ley, fomentar la donación de sangre en San Juan: testimonios de cómo salva vidas

La iniciativa presentada está dirigida a los alumnos, sus familias y a toda la comunidad educativa. Su propósito es educar sobre la donación de sangre como un acto voluntario, solidario, responsable y habitual, proporcionando la información necesaria para comprender su vital importancia.

En este proyecto se avanzó en el trabajo de comisiones esta semana en la Cámara de Diputados local. Fue en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad; Educación, Ciencia, Técnica y Cultura; y Legislación y Asuntos Constitucionales, que los diputados y diputadas discutieron el proyecto de Ley remitido por el Interbloque Cambia San Juan.

image.png

Los legisladores recibieron a representantes del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM): Vanina Cirelli, médica y Melisa Ochoa, psicóloga; y también, a integrantes de la Asociación Civil Legado de Amor: Daiana Celedon, Mirna Quiroga y Héctor Cortez.

Durante el encuentro, Daiana Celedon contó su testimonio de lucha contra la Leucemia y su madre junto a la Asociación destacó la importancia de la donación de sangre para hacer frente a estos problemas de salud. “El tema del proyecto es concientizar sobre la donación de sangre. Nos hemos reunido con el IPHEM porque las personas normalmente vamos a donar por necesidad y en esto todos estamos expuestos a la posibilidad. Y se necesita de forma permanente tanto sangre como plaquetas, y muchos no lo hacen porque no saben”, expresó Mirna Quiroga.

Embed - Representantes de IPHEM

Por su parte, Vanina Cirelli y Melisa Ochoa explicaron los fundamentos del proyecto y también señalaron la importancia de educar desde la infancia a las personas. “Este proyecto nos abre las puertas para mejorar la concientización en toda la población. Hay que considerar que los chicos son replicadores naturales, cuando hay algo que les llama la atención van y lo hablan. Sabemos que un proyecto totalmente solidario, hay mucha gente que depende de que otra se acerque y done sangre.

Embed - Representantes de la Asociación Civil Legado de Amor

“Lo que queremos es fomentar la donación voluntaria y para eso es necesario concientizar a los sanjuaninos. Ya de por si nuestra comunidad es solidaria y si no lo hace es principalmente porque no sabe y no tiene la información. Es donde nosotros queremos aportar nuestro granito de arena y llegar a todas las casas de la provincia. Educar por sobre todas las cosas, derribar mitos, entender la importancia, ese es un poco nuestro trabajo”, comentaron las profesionales del IPHEM.

Para donar en IPHEM

Autogestionar turno las 24 horas ingresando a este enlace. hay más de 50 turnos disponibles todos los días.

Lunes a sábados con turno obligatorios. Por consultas, llamar al 4223571. Dirección: Rivadavia 728 este, entre avenida Rawson y Güemes.

Requisitos para donar sangre