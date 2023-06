Bullrich presentó a Luis Petri como su candidato a vicepresidente: "Este cambio no va a ser tibio"

Patricia Bullrich , precandidata a la presidencia de la Nación por el PRO de cara a las PASO, realizó en las primeras horas de la tarde la presentación oficial de su compañero de fórmula, Luis Petri . “Este equipo y este cambio no serán tibios” , enfatizó la ex ministra y también anunció que Maxi Abad será quien encabezará la nómina de senadores de la Nación en la provincia de Buenos Aires por su espacio.

“Gracias Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante, de cambiar la Argentina. Todos los que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país es un equipo que se la va a jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio. Va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más”, enfatizó la titular del PRO en uso de licencia durante los primeros pasajes de la conferencia de prensa.