Brenda Uliarte, tras el atentado: "La próxima gatillo yo"

-“ La próxima voy y gatillo yo , ‘Nando’ falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano” , dijo Uliarte, una de las cuatro detenidas.

-“¿Querés hacerlo?”, quiso saber Nicolás Gabriel Carrizo

-“Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso”, respondió.

El diálogo entre Brenda y Carrizo se produjo apenas un rato después de que Fernando Sabag Montiel le gatillara en la cabeza a Cristina Kirchner la noche del 1 de septiembre, y luego fuera detenido. Su novia le pide después al líder de los “copitos”: “Hagámosnos los pelotudos” porque “vamos a caer todos en la volteada”.

Ahora, tanto Brenda como Carrizo están presos. Ella estaba convencida de que la Justicia no la iba a atrapar.

Los mensajes fueron detectados en el celular de Carrizo. Tanto Uliarte como Carrizo podrían volver a ser llamados a declarar para exhibirle esta nueva prueba. Será una decisión del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Brenda ya fue procesada como coautora de la tentativa de homicidio de la vicepresidenta, junto a Sabag Montiel; mientras que la situación de Carrizo resta definirse.