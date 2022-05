Boleta Única: ¿por qué se debate la solución a un problema que no es?

Si algo funciona en nuestro país, es el sistema electoral. Si algo funciona en nuestro país, es el sistema electoral.

El peronismo, con Daniel Scioli de candidato del oficialismo, perdió una elección por 1 punto y décimas, algo impensado en un sistema en el que los vuelcos de urnas fueran moneda más o menos corriente. Scioli, incluso, tuvo que cargar con esa cruz, cuando irónicamente suelen recordarle el hecho: un peronista que, en el poder, perdió una elección por un punto.

Cómo funciona la Boleta Única

El sistema, que ya se aplica en Santa Fe y Córdoba, y fue aprobado en marzo por la legislatura mendocina, consiste en cambiar las boletas partidarias (una por espacio) por una sola boleta de gran dimensión donde se encuentran los nombres y las fotos de los candidatos de todos los partidos.

En el cuarto oscuro, el votante, que recibe la boleta antes de ingresar, deberá marcar, casillero por casillero, cuáles son los candidatos que elige en cada categoría.

Cliqueá aquí para ver como funciona el sistema cordobés

Los pro, los contra, y las intenciones ocultas

Es cierto que la Boleta Única tiene algunas ventajas, y estas importan especialmente a los partidos más pequeños. Al no tener que presentar boletas partidarias, los espacios políticos a los que se les hace cuesta arriba presentar un fiscal por mesa, o por centro de votación a veces, podrán estar tranquilos respecto de que no habrá robo de papeletas, o destrucción de boletas.

Desde la oposición, especialmente el macrismo, sostienen el proyecto con tres argumentos positivos: transparencia, un perfil ecológico por el menor uso del papel, y menos costos para el estado.

Para la diputada Graciela Camaño, si en las últimas elecciones se hubiera adoptado esta modalidad de sufragio se hubieran ahorrado 3.000 millones de pesos. Para Florencio Randazzo, cuyo espacio apoya también la iniciativa, el ahorro habría sido de 1.000 millones de pesos.

Como contra clara, no será difícil deducir que los resultados provisorios, y también los finales, llegarán mucho más tarde a conocimiento del público que con el sistema anterior.

Lo que cambia, lo que se dice y lo que no se dice

Casi todos los argumentos expuestos por los opositores son verosímiles. Efectivamente se gastará menos, obviamente se utilizará menos papel, pero difícilmente se aportará mayor transparencia a un sistema electoral que funciona sin contratiempos. En las últimas elecciones, por ejemplo, no hubo una sola de denuncia confirmada de fraude, o intento de fraude.

Quizá lo que pretende la oposición al impulsar el debate sobre un tema que no responde a las urgencias de los desesperados trabajadores argentinos, se devela en la respuesta de Mario Negri a una pregunta sobre el tema en un canal de sintonía macrista.

Consultado expresamente sobre la Boleta Única, el radical macrista cordobés respondió: “El kirchnerismo no quiere Boleta Única porque no quiere transparencia; no quiere Ficha Limpia porque los procesados no pueden ser candidatos; no quiere Extinción de Dominio porque es devolver lo robado”.

Lo que la oposición busca subir al ring del debate es realmente el proyecto de ficha limpia, por el cual no podrán “ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios quienes hubieran sido condenados en primera instancia por los delitos previstos por el párrafo anterior (un listado de apartados del Código Penal), hasta la revocación definitiva de la sentencia”.

Desde el oficialismo, especialmente desde el kirchnerismo, oponen a este proyecto el caso Lula da Silva, que fue impedido de ser candidato a presidente de su país por la actuación parcial, según determinaron más tarde los tribunales de justicia brasileros, del juez Moro. Claro que las aclaraciones llegaron demasiado tarde. La actuación de Moro terminó con Lula preso, y Jair Bolsonaro presidente de Brasil, que nombró precisamente a Moro como su ministro de Justicia.

El enfrentamiento abierto entre el kirchnerismo y la justica especialmente con la Corte Suprema y Comodoro Py, la casa de la Justicia Federal, podría desencadenar, según este sector del oficialismo, una catarata de causas armadas al solo efecto de proscribir a algunos dirigentes.