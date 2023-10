Balotaje en fin de semana largo: ¿cuántos sanjuaninos viajan y no votan?

Elecciones 2023 La Cámara Nacional Electoral no quiere fin de semana largo en el balotaje

En el caso de que finalmente el 20 de noviembre se mantenga el feriado, muchos argentinos deberán optar por viajar o votar. Se calcula que en cada fin de semana largo se mueven por el país entre 2 y 3 millones de turistas, una cifra altísima si se calcula que el 60 o 70% de los viajeros son ciudadanos en condiciones de votar.

Uno de cada cinco sanjuaninos que participaron de la encuesta de Tiempo de San Juan (21.4%) respondieron que tenían pensado viajar, y lo harán, dejando de lado votar en el balotaje.

Una cifra similar (21.1%) postergará el viaje planeado para poder elegir en el balotaje.

El 36.1% no pensaba viajar por más feriado largo que haya, y votará, mientras que el 21.4% restante, a pesar de no viajar, no irá a elegir entre Sergio Massa y Javier Milei.