Baistrocchi, a fondo: la obra que más orgullo le genera, la gestión que no olvidará y una calificación al apoyo político recibido

-La experiencia, la posibilidad de hacer algo por el lugar donde vivo, la conformación de equipos, la gente que me acompañó que ha sido fantástica y a pesar de que la parte electoral no acompañó, me quedo con haber sido parte de un proceso transformador del lugar adonde vivo. Toda ciudad necesita un proceso de construcción que no dura ni cuatro, ni ocho, ni diez años sino que dura 100 años pero yo creo que en estos cuatros años hemos logrado innumerable cantidad de cosas: haber sido la gestión que mayor cantidad de pavimentos urbanos hizo; que mayor cantidad de veredas hizo y recuperó; 40 plazas restauradas y 19 hechas a nuevo; prácticamente la iluminación de la ciudad, que la recibimos en muy mal estado, con el 75% de LED y alcanzar un municipio que goza de un gran estado de salud. La gestión que viene tendrá la noble función de mantener y eficientizar porque acá siempre se puede mejorar. Todas son satisfacciones que uno se lleva, también seguir transitando por la calle y el reconocimiento de las cosas que se han hecho, que están a la vista. Es cierto que nos ha tocado un tiempo muy complejo, impensado, con inflación, pero el contexto difícil te da la satisfacción de lograr objetivos.

-Hay alguna obra que te reconforte decir: -Esto lo hicimos, esto lo pudimos lograr

-Sí, sensaciones. Las obras que más me gusta inaugurar son las plazas, los vecinos, el lugar donde te formaste, donde hiciste amigos, eso te genera mucha emoción. Y fíjate que algo que me gusta mucho haber logrado es la Plaza 25 de Mayo.

-Para algunos fue un error

-Los que no saben. No le podés dar explicaciones a la gente que no sabe porque no lo va a entender nunca. Teníamos un Monumento Histórico Provincial abandonado hace 70 años, porque tenía luces que no funcionaba, un sistema eléctrico que ni siquiera estaba habilitado por el propio municipio, una fuente que no funcionaba, cableado aéreo, pisos rotos. Nosotros recuperamos un patrimonio histórico y para hacerlo, tuvimos que obtener la autorización de Patrimonio Histórico Nacional. Si vos le preguntás a 100 personas qué hacer con la Plaza 25 de Mayo, te van a dar 100 ideas diferentes, pero si le preguntás a los que saben te dicen que hay que hacerlo de tal manera, con control y dejarla en idéntico estado. La plaza estuvo 70 años sin obras y estuvo siete meses para hacerse, en el medio estuvo el Mundial. Cuando paso, me alegro que el corazón de la ciudad esté restaurado, a nuevo. Ayer pasaba y vi una cantidad impresionante de turistas sacándose fotos en la plaza, con el cartel de Capital San Juan, esas cosas lo regocijan a uno. Las críticas tuvieron que ver más con lo político que con la plaza, que quedó divina.

-Recién dijiste que entregás un municipio que goza de buena salud ¿Lo recibiste en ese estado o recibiste un municipio enfermo?

-Ha sido un proceso largo de mejoramiento, hemos pagado los créditos de la anterior gestión, gran parte de los créditos que sacó la anterior gestión lo hemos pagado nosotros. Recibí un municipio endeudado, con créditos del Banco San Juan, de otros bancos. Cuando entramos en el 2019 pagábamos entre 8 y 10 millones de pesos mensuales, se cancelaron los préstamos. Nosotros hemos ido gastando un poquito menos de lo que entraba. El año pasado en la sesión logramos armar como un Fondo Anticíclico con 1500 millones. Eso es trabajar institucionalmente, se corrigió lo que tenía que ver con personal, se bajó la planta política, se eficientizaron oficinas, se generó un buen equipo. Quien viene va a tener muchas aspiraciones, todas son válidas, muchas las va a poder hacer se van a encontrar la resistencia del tiempo, económicas, de la gente. Hoy existe un municipio en el que los 1357 trabajadores que hay trabajan, donde la planta política está reducida un 20% respecto de lo que la recibí. Me voy conforme. Hay margen para mejorar, para eficientizar, bienvenido que la gestión que viene lo vaya a hacer. Llegamos a noviembre con 1.500 millones para que la próxima gestión, para que pague tranquila aguinaldos y el sueldo de enero. En la Capital nunca se hizo la cantidad de obras en estos tres años, no digo cuatro porque estuvo suspendida la obra pública y privada. Llevamos de un 3% de obra pública a un 20%, eso me lo dice la gente. Por supuesto que eso se intentó minimizar en campaña. A modo de conclusión, siempre es muy difícil cualquier gestión en Capital porque si empezás en la periferia, es por qué empezaste en la periferia y si empezás pro el microcentro, por qué por el microcentro. Esto no se trata de conformar, se trata de hacer.

-Hablaste de equivocaciones. ¿Hay algún arrepentimiento?

-Siempre, de muchas cosas, decisiones personales, de equipo, los equipos van madurando. Son decisiones internas, que me las llevo como una autocrítica. Se aprende más en la derrota que en la victoria. Este proceso, de a pesar de haber hecho una buena gestión, te hace ver en qué te has equivocado y con quien.

-Hablábamos del concurso de ingreso a planta. ¿Cómo fue armar un tejido como este, en el Estado, donde siempre hay intereses que se terminan afectando?

-Retomando la pregunta que me hiciste, con lo que me llevo, te menciono obras pero también en lo intangible, en lo que costó, esa es la obra más importante, el reconocimiento a los trabajadores que estaban vapuleados por un gremio corrompido, en donde el 75% del personal estaba precarizado, donde solo el 3% del 25% blanqueado había llegado a las primeras tres categorías de un escalafón de diez y eran todos del mismo gremio, donde en 25 años no hubo concurso, donde no había posibilidad de un ingreso igualitario. Esto fue un trabajo mano a mano, boca a boca, la gente lo tomó. Lo hicimos hablando con los gremios serios, con los referentes, se generó la recategorización de 460 empleados que habían sido olvidados. Antes el intendente que se iba, dejaba un decreto con familiares nombrados, ahora porque se prohibió el ingreso de familiares de funcionarios. Esto genera un costo, después no te reditúan políticamente, pero a la gente de acá le sirvió muchísimo, entraron 104 en el primer concurso, entraron 165 en el segundo concurso, ahora hay un concurso de 240. Se hace todos los años de acuerdo a las vacantes que hay y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que el municipio adhirió. Todo eso es un proceso y es parte de mí, porque lo hice acá, lo hice en la Policía, son satisfacciones que me llevado y también grandes costos políticos porque es cortar con el favor.

- ¿Te sentiste apoyado políticamente?

-El apoyo lo he tenido de mi equipo y en gran parte de la gestión de la comunidad. Después creo que tanto errores propios como la coyuntura nos han jugado en contra, para las decisiones en general no necesito apoyo. Habrá habido apoyos más o apoyos menos, pero si uno logra una sintonía fina con la ciudad y la comunidad, uno no necesita apoyos políticos sino de lo popular. Habrá que trabajar en esa parte que nos hace falta.

-En tiempos de motosierra ¿se puede recortar más en obras, en recursos para el desarrollo social y capital humano o es más publicidad?

-Quiero ver cuán verdad es lo de la motosierra. Recortar se puede recortar siempre, yo acá podría haber echado a 500 personas, pero estás dejando en la calle a 500 familias, Por supuesto que podés recortar gastos superfluos, gastos que no corresponden. En el caso de una institución prestadora de servicios necesitas personas para brindar servicios. Si te quedas con la mitad de los empleados en Ambiente y Servicios, dejás de limpiar y hay que ver qué te dice el vecino con la prestación de un buen servicio. No es fácil y menos en Argentina, no va a ser fácil la aplicación de la motosierra por varios motivos: queremos resultados rápidos sin métodos ruidosos y no conozco ninguna motosierra que no haga ruido. Milei prometió dolarizar, eso se está cayendo; prometió resolver la inflación, ahora dice que en dos años; él dijo que iba a ajustar, pero no dijo por dónde, seguramente hay cosas que habrá que corregir que son ciertas, que están y nos han llevado a este resultado. Hay que comprender que, para generar resultados serios, hay que generar procesos serios y se generan con políticas de Estado.

-Te vas después de 4 años ¿está más cerca esta Capital de la ciudad que siempre soñaste?

-Por supuesto que sí, porque teníamos una infraestructura alicaída y ha mejorado; ha mejorado la iluminación, han mejorado las plazas, ha mejorado 29 kilómetros del estado de las calles. Hay 380 kilómetros. Ante la oferta que había, la demanda empezó a subir. Dejamos una Capital con impulso. El que visita San Juan quedan sorprendidos de la luz, de la limpieza, del ordenamiento de la ciudad. Me voy muy conforme, siempre quedan cosas por mejorar.