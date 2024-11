Baistrocchi, al estilo Avengers: candidatura en el 2025 con peronistas y exPro con sed de revancha

Baistrocchi reafirmó el trabajo territorial que hace sin alardes para lanzar la candidatura a diputado nacional. Según fuentes confiables, el exjefe comunal de la Capital recorre la provincia en busca de dirigentes que tengan "sed de revancha", hombres y mujeres que no se sientan contenidos en sus espacios y que puedan dar el salto a Hacemos por San Juan, el sello local del armado de Schiaretti. Es una cuestión fatigosa y, fundamentalmente, lenta. Recién en estos últimos meses del 2024 empezó a mostrar algunos resultados. Sumó a dos dirigentes de distintos espacios y por diferentes razones.

image.png

El primero en dar el salto fue el dirigente del Partido Justicialista Marcelo Delgado. El empresario, excandidato a intendente de Rivadavia por el sublema de Sergio Uñac, decidió ingresar a Hacemos por San Juan. Sucedió a fines de octubre, luego de la visita del secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales del gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei, a la provincia. El funcionario de Martín Llaryora sirvió para terminar de convencer al exuñaquista. "Estoy laburando en Hacemos por Argentina y Hacemos por San Juan. Emilio es un pilar", dijo a Tiempo, en una consulta breve.

Esta semana, sumó a otro dirigente. Esta vez, del Pro San Juan. El exconcejal de Sarmiento, Bruno González, confirmó el pase en una publicación en redes sociales, justo después de una reunión con Baistrocchi en el departamento. A priori, un exconcejal parece algo menor. Sin embargo, es un hombre que supo ser representativo en la estructura del partido amarillo. Fue edil del 2019 al 2023, fue secretario General del Pro y, en las últimas elecciones internas, quedó secretario del Tribunal de Disciplina. Pese al recorrido en el macrismo local, González renunció a la afiliación partidaria para probar suerte con el exintendente capitalino.

image.png El presidente del Pro, Enzo Cornejo, con Bruno González.

Delgado y González, peronista y Pro, definieron su arribo al sello del cordobesismo en San Juan por la misma razón: no estuvieron -o no se sintieron- contenidos en sus estructuras originarias. El primero es parte de ese peronismo descontento y distante de la conducción K. El segundo es crítico de los acuerdos de Mauricio Macri con el presidente Javier Milei. Los unió el espanto y vieron en Baistrocchi la típica avenida del medio, que Juan Schiaretti insite en construir, pese a la polarización reinante entre el justicialismo y los libertarios.

Sin embargo, de acuerdo a la explicación de la dirigencia de Hacemos, "en San Juan no hay polarización, hay fragmentación". La provincia vivirá un escenario ampliado de la pelea nacional. Principalmente porque el gobernador Marcelo Orrego tiene una fuerza local que no está alineada ni al peronismo ni a La Libertad Avanza. Además, según entienden desde el entorno de Baistrocchi, los eventuales candidatos del Partido Justicialista están debilitados. Incluso si ganan las elecciones, no será por los abultados porcentajes del pasado. En ese sentido, el capitalino aspira a contener parte de los 11.000 votos que obtuvo en los comicios del 2023 por la Intendencia y lograr un alineamiento discursivo robusto con Schiaretti, que sacó 27.427 votos en las generales. Es decir, un 6% del total de sufragios.

Hay una frase muy antigua que quizá sirva de guía para Baistrocchi. El Principio de Correspondencia asegura: "Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera". El exintendente todavía puede sumar a otros representantes de los partidos que configuran Hacemos por Nuestro País, que el acuerdo macro se refleje en la provincia. Sin ir más lejos, el excandidato a gobernador Marcelo Arancibia, referente de Generación para un Encuentro Nuevo (Gen), responde a la diputada Margarita Stolbizer, que comparte bloque con los cordobesistas. También puede sumar al Partido Socialista, que ya acompañó a Schiaretti en el 2023 y que sigue una tradición vertical. Los socialistas sanjuaninos harán lo que mande la Convención nacional. Para eso, Baistrocchi tiene planeada la visita del exministro de Transporte, Florencio Randazzo.