Baby Etchecopar volvió a darse vuelta: ¿a quién votará?

Fue larretista antes de las PASO, aunque lo extorsionó al aire, amenazándolo con hablar de los “negociados” si no le daba una nota en su programa de Radio Rivadavia.

En la reconciliación, protagonizó con Larreta un paso de comedia en TV, poniéndole una peluca en vivo y prometiéndole el voto.

Pero llegada la PASO se inclinó por Patricia Bullrich, a quien consideraba “incorruptible” y una experta en Seguridad.

Caída Bullrich en la primera vuelta y fuera del balotaje, anunció su voto para Sergio Massa, a quien se lo había prometido en un mano a mano televisivo.

"La gente de Bullrich le va a poner los votos a Massa", pronosticó Baby Etchecopar

Cuando comenzó el proceso de “colonización del macrismo”, según afirmaron legisladores bonaerenses libertarios electos, se hizo patente, algo le hizo dudar, y anunció que votaría en blanco.

Pero como en esos juegos en que si uno saca determinada carta vuelve la principio, Baby Etchecopar retornó a las fuentes, y finalmente anuncio que votará a Javier Milei, a quien había considerado “desquiciado, no tiene estructura, está a los bolsazos”.

El episodio que lo llevó al cambio de postura tendría que ver con la detención de Ariel Zanchetta, un espía y periodista que habría investigad a más de 1.000 personas de todos los ámbitos y colores políticos.

“Dije ‘voy a votar en blanco, no me quiero hacer responsable’”, recordó Etchecopar. “Pero quiero decirles a todos los que me escuchan que he decidido votar. Voy a ir a votar porque esto que está pasando con lo de las escuchas, las pinchaduras de teléfono y las persecuciones, es el delito más grave que puede suceder en un Estado de derecho. Y les pido a las autoridades y a los jueces que lleguen al fondo de esta situación”, clamó.

“Nuestra vida estuvo en peligro en manos de estos delincuentes, esta gente inescrupulosa de la mano de Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y toda esta lacra. Por eso, como esa frase que nos marcó a todos los radicales, mis queridos seguidores, voy a ir a votar el domingo porque nunca más”, concluyó, aclarando su elección por Javier Milei.