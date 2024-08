Baby Etchecopar reveló una confesión de Alberto Fernández: "Tres millones de dólares"

Y continuó detallando: “Me dijo ‘Baby, te juro por Dios, nunca le toqué un pelo. Creo que quiere plata, me pidió algo así como tres millones de dólares porque está haciendo un video. Me dijo ‘mi hijo y yo no nos vamos sin plata”.

“Es todo lo que hablé. Yo no soy quién para juzgar a Alberto Fernández. Acá hay un problema de alcoba. Lo más peligroso de todo esto es que en el kirchnerismo se están matando entre ellos”, destacó Etchecopar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Bobmacoy/status/1821297807464263947&partner=&hide_thread=false - Baby Etchecopar salió a defender a Alberto...

- "Esto es una cuestión de plata..." pic.twitter.com/L2ubkLG1if — Doctor House (@Bobmacoy) August 7, 2024

“Los golpes parecen que existieron, la denuncia existió. Yo estoy a favor de Fabiola, ustedes me enseñaron que hay que estar siempre a favor de la mujer. Pero también le dije a Alberto que entiendo lo que está sufriendo, porque ellos a mí me lo hicieron durante cuatro años. Me rompieron los teatros, me volvieron loco, me cagaron a juicios”, continuó.

Finalmente, reveló que le ofreció aire en su programa ya que "te están masacrando".