Axel Kicillof no descartaría emitir una moneda bonaerense

Horas después del fuerte ajuste anunciado por el gobierno de Javier Milei en boca del ministro de Economía, Luis Caputo , el hombre del confianza del gobernador peronista Axel Kicillof , salió a instalar la posibilidad de que la Provincia de Buenos Aires emita su propia moneda , y no los patacones que fueron bonos.

"Nosotros tenemos las vías de financiamiento provinciales, fundamentalmente con el Banco Provincia, que es el que es el que más crédito productivo da en la Argentina al sector industrial y al agropecuario. Pero con eso no alcanza para financiar a una Provincia tan grande, con tantos sectores y tantos servicios. Se requieren los fondos nacionales y los programas de desarrollo nacionales. No vemos ninguna intención de llevar adelante ese tipo de programas, por eso nos preocupa y nos ocupa", remarcó Bianco en diálogo con radio El Destape.

Consultado sobre la posibilidad de emitir una moneda propia, Bianco contestó: "La Constitución Nacional y Provincial lo permiten. En su momento, el Banco Provincia emitió moneda, la primera moneda de curso legal de nuestro país fue emitida del Banco Provincia. En tanto lo permite la Constitución, es una herramienta de la que puede disponer el gobierno provincial".

"Veremos si eso es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia. Por ahora no estamos avanzando en ese sentido pero si la Constitución lo habilita, y consideramos que resulta una herramienta que puede paliar cierto déficit de liquidez o crédito en la Provincia, será evaluada como tal, hoy por hoy no", matizó Bianco, quien recordó que el gobernador ya la planteó las necesidades de la Provincia de Buenos Aires al ministro del Interior, Guillermo Francos.

Por otro lado, Bianco definió al gobierno de Kicillof como austero: "Somos una Provincia austera. Necesitamos llevar adelante nuestro programa de transformación. Tenemos un potencial de crecimiento y desarrollo productivo y para eso son necesarios los fondos para seguir haciendo las transformaciones. La Provincia hoy concentra el 50% de la industria en la Argentina".

"Las medidas de los últimos días no tienen como objetivo cuidar a la Industria nacional sino todo lo contrario. El de Milei es un ajuste ortodoxo clásico. Es una devaluación de las más fuertes de la historia y es un tarifazo importante. Es más brutal que el Rodrigazo. Eso está teniendo un impacto en cualquier negocio, en cualquier comercio...", señaló Bianco.

Y concluyó: "Ellos dijeron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo, que lo iba a pagar la clase política. Si aumentan la carne y los fideos, el pueblo come carne y fideos. Aumenta el transporte público, la casta no viaja en transporte público. Es el pueblo que viaja ahí".

Cuál es el argumento que le permite a la provincia de Buenos Aires emitir moneda

El Banco Provincia tiene la facultad de emitir moneda porque fue fundado antes del Pacto de San José de Flores. Es una alternativa que no se usó nunca y ahora volvió al menú de posibilidades aunque por el tono del ministro de Gobierno de Kicillof, suena más a un elemento de negociación con el gobierno de Milei.

image.png Los patacones de Carlos Ruckauf

Esta posibilidad es distinta a los patacones, los bonos bonaerenses que debutaron en agosto de 2001, cuando el ex gobernador peronista Carlos Ruckauf decidió emitirlos en la previa al estallido de la crisis.

Los primeros en cobrar los patacones fueron los empleados estatales bonaerenses, que podían realizar compras en los comercios adheridos a ese nuevo sistema.

El primer turno de pagos en títulos correspondió a los trabajadores de Policía, Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, Ministerio de Seguridad y de Justicia. Fueron más de 15 mil empleados pasaron por los 646 cajeros automáticos de la red Link del Banco Provincia en el Gran Buenos Aires y el interior.

Después se trasladó a 160 mil empleados. Recién a mediados de noviembre de 2006 se realizó el último canje de la cuasimoneda en las sucursales del Banco Provincia.

Y, 15 años después de su salida, en agosto de 2016, el por entonces presidente de la banca provincial Juan Curutchet invirtió 5 millones y medio de pesos para deshacerse de los 239 millones de billetes de patacones que ocupaban un piso entero del tesoro central de la entidad financiera.