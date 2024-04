Axel Kicillof llamó al Senado a rechazar la Ley de Bases

Convocatoria Para el gobierno, que Axel Kicillof no se sume al Pacto de Mayo es "muy extraño"

Ahora el gobierno debe aprestarse a una batalla con resultado incierto: el tratamiento en el Senado. A este respecto, temprano, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof convocó a los senadores nacionales a rechazar la norma cuándo llegue para su tratamiento en la Cámara Alta.

"El Senado tiene que rechazar la Ley Bases de Milei. Es una ley que institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad.", disparó el bonaerense.

"La ley de Milei sienta las bases para desintegrar el Estado y que en Argentina impere la ley de la selva. Lo que pretenden es legalizar los destrozos que ya están haciendo: caída récord de salarios y jubilaciones, recesión, despidos y desempleo, paralización de la obra pública, atropello a las provincias, tarifazos despiadados y entrega del patrimonio nacional", consideró el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

"No es buena idea darle superpoderes a un presidente tan alejado de la realidad, que no es capaz ni de gobernar sus propios impulsos que descarga sobre cualquiera que manifieste una crítica. Dicen que "hay que darle herramientas al presidente". Me pregunto ¿para qué usará esas herramientas un presidente que considera que el Estado es una organización criminal, que ataca a la Universidad pública y que llama héroes a quienes fugan dólares?", evaluó.

"No son las bases para refundar la Argentina, son las bases para fundirla. Entrega a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a los pequeños productores, a las pymes, para beneficiar al puñado más rico y poderoso. Para nosotros, las bases de una sociedad mejor, las bases de un futuro en común son otras: la solidaridad, la soberanía, la producción, la industria, la cultura, la ciencia, el desarrollo y los derechos", remató.