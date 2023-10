Arde UDAP: Ocampo niega un complot y le achaca irregularidades a Quiroga

"A nosotros se nos endilga que hemos realizado un complot con la intención de perjudicar a la secretaria general e inclusive con desplazarla y quedarnos nosotros con el puesto de ella y con actitud antigremial. Ahora, esa acusación debe ser fundada y justificada con pruebas que eso lo van a tener que presentar en el plenario y bueno, nosotros también tenemos pruebas de nuestro accionar y nos vamos a defender en dicho plenario", se defendió Ocampo, en declaraciones a Radio Sarmiento este viernes.

"No sabemos qué argumentos tiene la Junta de Disciplina, dicen que todas las actitudes en la paritaria y plenario es parte de un complot para expulsar a la secretaria general pero cuáles son las pruebas que tienen de eso", remarcó Ocampo. "No sabemos qué argumentos tiene la Junta de Disciplina, dicen que todas las actitudes en la paritaria y plenario es parte de un complot para expulsar a la secretaria general pero cuáles son las pruebas que tienen de eso", remarcó Ocampo.

El dirigente confirmó que este mismo viernes presentarán un recurso de amparo gremial en la Justicia para impedir que los desplacen de sus cargos directivos. Y detalló que planteará que la Junta de Disciplina vulnera sus derechos. Argumentó que "raramente, desde que el plenario pidió la investigación la Junta de Disciplina se ha visto modificada porque la Junta está compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes. Desde ese momento la Junta ha sufrido las renuncias que habría que ver por qué han renunciado los miembros de la Junta y nosotros entendemos que el procedimiento administrativo para el reemplazo de los miembros de Junta que renunciaron no se ha cumplido tal cual lo establece el estatuto".

udap.jpg

Añadió que "otra cuestión que no es normal es que se nos ha notificado del dictamen de la Junta y dicho dictamen dice los abajo firmantes y miembros de la Junta pero al momento de recibir no están firmados y no dice quiénes son esos miembros de la Junta. Y en la reunión de antes de ayer del secretariado han avalado ese dictamen de la Junta pero yo tengo entendido que no se han presentado pruebas. Entonces yo quisiera preguntarle al jefe del secretariado cómo han hecho para avalar un dictamen sin ni siquiera haber las pruebas".

Ocampo analizó: "De ninguna manera nosotros pretendemos eliminar a la Secretaría General. Nosotros somos respetuosos de la decisión democrática de los afiliados. Acá hay otro trasfondo. La relación está rota". Ocampo analizó: "De ninguna manera nosotros pretendemos eliminar a la Secretaría General. Nosotros somos respetuosos de la decisión democrática de los afiliados. Acá hay otro trasfondo. La relación está rota".

Y fue más allá: "Nosotros entendemos que este proceso de investigación y posible expulsión radica más que nada no en ese problema del plenario, vienen de un poquito más atrás. Desde que nosotros hemos asumido, hemos tenido diferencias y esas diferencias han sido plasmadas en presentaciones que hemos hecho en el Ministerio del Trabajo de la Nación. Las diferencias son básicamente a momento de la conducción del gremio. Entendemos que muchas de las actitudes no han sido dentro de lo que el Estatuto establece. Entonces hemos hecho presentaciones, como por ejemplo por la designación de colaboradores y el manejo de fondos, entre otras cosas", lanzó el suspendido secretario adjunto.

Dijo sobre los presuntos malos manejos de Quiroga que "no importa tanto los montos sino las formas. No pedimos su expulsión solo que se ajuste al reglamento". Y destacó: "No sé si es corrupción pero por lo menos hay cuestiones irregulares". Y sostuvo que "me han aconsejado ir al INADI y denunciar discriminación política porque soy afiliado a un partido y parece que eso servía en su momento y ahora no".

El dirigente evaluó que esto impacta en la credibilidad de la nueva conducción y en el plan de relanzar el gremio, que venía muy cuestionado en la administración de Luis Lucero por los Docentes Autoconvocados. "Lamentablemente esto le produce un daño grande a la institución. Es lamentable porque veníamos en la promesa de un cambio y estas actitudes y diálogos no se están cumpliendo".

A la vez, finalizó: "creo que la suerte mía y de la secretaria gremial está echada, porque el mismo plenario que nos va a juzgar fue el mismo que no reconoció el resultado del plenario. Pero nosotros somos pasajeros, hay que cuidar la institución y lograr que UDAP sea lo que fue en su momento".