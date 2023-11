Aprobarán las renuncias al Tribunal de Cuentas y quedará descabezado, ¿nombrará Uñac a los reemplazos?

Como hace largo tiempo no ocurría, los diputados de San Juan sesionarán nuevamente este jueves, a una semana del último encuentro legislativo, lo que da cuenta de una intensa actividad parlamentaria gatillada en parte por el recambio de gestión del próximo 10 de diciembre. En el temario se incluyó la aprobación de las renuncias de la vicepresidenta y del primer vocal del Tribunal de Cuentas que se sumarán a la del presidente a la que se le dio el OK días atrás. Es decir, que este jueves quedará formalmente descabezado el organismo de control y, en el aire, abierta la puerta para que Sergio Uñac designe antes de irse estos tres cargos vitalicios. Fuentes del oficialismo aseguraron que por el momento solo se tratarán las dimisiones.

Tanto Abecasis como Cháves dijeron irse para jubilarse, mientras que Molina presentó su renuncia sin dar los motivos. En el caso de ella expresa que su partida efectiva está condicionada a que se le otorgue la jubilación, es decir, cuando termine el procedimiento correspondiente que depende de ANSES. Esto no es un dato menor porque determina si el cargo queda verdaderamente vacante ahora.

Constitucionalmente le corresponde al gobernador hacer las designaciones de estos tres cargos que duran hasta que mueran o mientras los o las funcionarias conserven su buena conducta o decidan irse, como pasó con la conducción a pleno ahora. Son interesantes espacios de poder por el contralor que tienen a cargo de cómo se gastan los dineros públicos, a la vez que son bien rentados.

Apenas se conoció el vaciamiento del Tribunal se dieron varias lecturas tanto desde oficialismo como de oposición. La más fuerte es la que dice que Sergio Uñac dispondrá de los tres cargos en lo que queda del mes y pondrá gente de su confianza en los cargos, nombres que deben ser ratificados por la Cámara de Diputados. En el giojismo, que puso los tres miembros que renunciaron, buscan conservar la vocalía. Incluso surgieron nombres como el de Juan Carlos Gioja o Leonardo Gioja pero fuentes de sus entornos negaron rotundamente que quieran estar, pero no desecharon negociaciones para quedarse con uno de los puestos para alguien de ese espacio político. La otra fuerza en cuestión es el orreguismo, que será próximo gobierno pero se quedará sin margen de acción si el pocitano avanza antes del 10 de diciembre con las designaciones. Los uñaquistas que suenan para ocupar la conducción del Tribunal son Marcelo Espósito, Emilio Baistrocchi, Alberto Hensel, Carlos Lorenzo y Fabiola Aubone, entre otros.

Más tironeo

En el escenario del Tribunal de Cuentas hay otra puja por los dos cargos restantes. Es que hay dos vocalías más que quedarán vacantes desde el 10 de diciembre, que son las transitorias, es decir, no vitalicias sino con una duración de 4 años que hoy ocupan Enrique Conti (JxC) y Daniel Pérez Celedón (PB). Y las designa la Cámara de Diputados, porque corresponde "uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo en orden subsiguiente al partido mayoritario", según dicta la Constitución Provincial.

En el mandato 2023-2027 habrá 19 que entraron con la agrupación Vamos San Juan, es decir por el uñaquismo, cuatro que entraron por San Juan Vuelve que son los giojistas, doce de Cambia San Juan que es el orreguismo y uno por los libertarios.

La discusión se da porque si bien no hay discusión sobre Juntos por el Cambio, sí la hay con el cargo restante. Los bloquistas dan por sentado que conservarán una vocalía no permanente, que es la que ocupa ahora Pérez Celedón. Pero el diputado electo libertario Fernando Patinella también la reclama, junto a un cargo en el IPEEM, organismo de control minero, que se define con los mismos parámetros de ser minoría en Diputados.

"El pueblo te vota en cierta minoría, y ojo no es porque queremos el cargo, queremos el control, si quieren lo hacemos ad honorem, porque ninguno de este frente depende del Estado para vivir", dijo oportunamente Patinella. También del sector de MIlei, el electo diputado nacional José Peluc espetó que "Producción y Trabajo siempre le reclamó al gobierno de Gioja que dividía el oficialismo de ese momento un bloque con el partido bloquista y le daban esos cargos. Que te podía controlar el partido bloquista si eras del mismo Frente del oficialismo, es cierto que la Constitución habla de los partidos porque en esa épica no se hacían frentes, pero acá hay 3 frentes que han obtenido minorías y vamos a exigir el respeto y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se empiecen a respetar las cosas como son".

Los bloquistas, que tendrán tres legisladores en la próxima Cámara, sostienen que son la segunda minoría por ser partido y que pese a ir en el mismo frente con Uñac les corresponde conformar un bloque legislativo y no se les puede negar. Se diferencian por ejemplo del giojismo que es una escisión del PJ, sin partido propio. Hubo casos en que diferentes sectores políticos, tengan o no partido de respaldo, pidieron conformar bloque propio en el recinto, porque eso implica que puedan tener estructuras de cargos dentro de la Legislatura. Eso es atribución del presidente de la Cámara si lo permite o no. Pero el PB sostiene que no les pueden negar el bloque y ser segunda minoría porque son un partido aparte.

Fabián Martín, que presidirá la próxima Cámara de Diputados, fue consultado por Tiempo de San Juan sobre qué decisiones tomará sobre la conformación de bloques pero no respondió.