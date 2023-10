Apareció con Javier Milei, después fue enemigo, pero ahora lo va a votar: ¿quién es?

image.png

Ahora fue José Luis Espert quien ratificó eso de que en política los agravios tienen un vencimiento sumamente perentorio, y declaró su apoyo a Javier Milei en el balotaje, con una condición, "que se convierta en un estadista".

"Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista, tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político", señaló el verborrágico liberal.

Sobre el apoyo al libertario de sus actuales jefes políticos, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, apuntó. "No alcanza, Milei, si es liberal, tiene que respetar a las minorías: hablo de las minorías sexuales, de la comunidad gay y la comunidad trans. Hay que respetarlas, no degradarlas, como lo hacen desde su espacio".

"Hay que respetar la libertad de expresión. Cada persona que no opina como Milei, el mileísmo la tilda de valijero, chanta o de viejo meado. No es así. Un periodista incisivo no es un periodista valijero o alguien haciendo una operación, sino alguien que pregunta. Hay que respetar la libertad de culto", remató.