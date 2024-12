Apareció el video completo de la pelea entre Fran Fijap y un líder piquetero

Belliboni no tardó en retrucar: “A mí no me digas boludo, porque me levanto y te doy un sopapo”. “Dale”, le contestó Fijap, todavía sentado. Finalmente, el referente del Polo Obrero se levantó de la silla y se acercó al joven.

Cuando el piquetero llegó hasta el asiento de Fijap, el youtuber se paró de golpe, lo miró desafiante y, mientras Belliboni avanzaba, él le aplicó un empujón y retrocedió hasta refugiarse detrás de la conductora María Julia Oliván. Incrédula, la periodista gritó: “¿Estás loco, Eduardo? ¡Están las cámaras!”.

Luego intervino una productora para tratar de calmar al dirigente. “Él me agredió”, sostuvo Belliboni. “Vos me agrediste a mí, flaco”, afirmó el youtuber mientras Belliboni volvió a intentar a pegarle por encima de María Julia Oliván, que se interpuso y repitió que “no se iba a correr”. “Te cag... a palos”, “Te voy a romper la boca, gil”, gritó el piquetero. Tiró sus anteojos sobre la mesa, abrió una puerta vidriada y retó a Fijap a pelear afuera.

JAJAJAJA EL FINAL COMPLETO DEL DEBATE CON PIÑAS ENTRE BELLIBONI Y FRAN FIJAP ES LO MÁS CINE DEL AÑO pic.twitter.com/hzkVumRDKg — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) December 6, 2024

El youtuber amagó entonces con salir y lo frenaron las periodistas, que suplicaron a ambos de terminar la pelea. Entre insultos -”bobo, mantenido, f... de Milei”- Belliboni agarró su mochila y se fue.

“Nunca nos pasó esto. No es la idea que pase esto en Domados, no me imaginé, aunque conozco a Belliboni hace un montón. Ahora vamos a ver cómo hacemos, o si llamamos a la ‘poli’, porque (Belliboni) lo está esperando ahí afuera. Y lamento porque no es lo que me gusta ver en la tele. Nos vemos en el próximo Domados”, cerró Olivan.

Qué dijeron Belliboni y Fijap tras la pelea

“Domados”, es un ciclo conducido por Oliván que consta de un debate en el que dialogan dos personas de diferentes pensamientos políticos. Tras la entrevista -que tuvo más de violencia que de charla-, el dirigente sostuvo que quién se violentó primero fue Fijap: “Me agredió física y verbalmente y yo me defendí”.

“Cuando terminamos el programa, él estaba enojado porque no pudo probar nada, decía pavadas. Le extendí la mano para saludarlo y me dijo ‘yo no te voy a dar la mano porque sos un viejo pelotudo’, entonces se paró y me empujó. El agredido fui yo”, contó el dirigente en diálogo con AM 750.

“Es un provocador, pero las provocaciones tienen un límite”, argumentó Belliboni.

Tras el incidente, Fran Fijap compartió imágenes del momento en sus redes sociales, acompañándolas con una declaración polémica: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que es esta lacra inmunda”.

En una comunicación telefónica con LN+ el youtuber argumentó: “Le mostré videos de cuando el Polo Obrero no le permitía a una madre buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y estas cosas a Belliboni se ve que le sentaron mal. Actuó con violencia, fue agresivo, en todo momento me empezó a decir que yo era un pibe que si me pegaba una piña me mataba”.

URGENTE: GRAVÍSIMO



BELLIBONI intentó ASESINARME



Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA



No solo me pegó a mi, también a @mjolivan pic.twitter.com/5YKMZNTGfF — Fran Fijap (@FranFijap) December 5, 2024

En la misma nota, Fijap descartó denunciar penalmente al dirigente piquetero, aunque afirmó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”.

Por su parte, la militancia digital de la Libertad Avanza difundió en X las imágenes de lo ocurrido. Luego se sumó el legislador porteño, Ramiro Marra: “Belliboni no tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen”, dijo y remató: “Los argentinos sabemos muy bien quién es”.