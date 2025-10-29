miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

Ante una nueva marcha de jubilados, la policía valló el Congreso

Las fuerzas policiales no dejaron que jubilados y pensionados, que protestan cada miércoles por mejora de haberes y beneficios recortados, lleguen al Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Organizaciones de jubilados marcharon hoy en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Federal valló la zona para garantizar la libre circulación del tránsito.

Lee además
chubut: a poca distancia de donde desaparecieron dos jubilados, ahora buscan a un joven
Paradero

Chubut: a poca distancia de donde desaparecieron dos jubilados, ahora buscan a un joven
desaparecieron dos jovenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en chubut
Misterio

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

La única fuerza apostada al operativo fue la Policía Federal.

Como cada miércoles, los jubilados realizaron una protesta por mejoras en sus haberes en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, donde las fuerzas de seguridad vallaron la zona para garantizar la libre circulación.

Cerca de las 15 los manifestantes lograron tirar una parte de las vallas que habían sido apostadas como parte del operativo policial en la Avenida Rivadavia.

Hasta el momento no se registraban mayores incidentes ni enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los jubilados que se acercaron a protestar a las inmediaciones del Congreso.

Temas
Seguí leyendo

Jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva y cruel hipótesis que manejan las autoridades

¡Inesperado! nueva hipótesis en la desaparición de los jubilados en Chubut

Sospechan que los jubilados desaparecidos en Chubut se hundieron en tierra arcillosa

Mega operativo en Chubut para encontrar a una pareja de jubilados, perdida en la montaña

Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Bullrich declaró alerta máxima en la frontera, por la guerra contra el narco en Brasil

Macri y Milei se reunirán para negociar la conformación de un interbloque en el Congreso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
finalizo el escrutinio definitivo y el peronismo, por san juan y los libertarios ocuparan las tres bancas en diputados de la nacion
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Por Ana Paula Gremoliche
Imagen ilustrativa
En Alto de Sierra

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

El chimbero campeón del kick boxing.
Entretiempo

El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico
En Capital

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico