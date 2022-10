ANSES: vuelven las tablets y netbooks para jubilados

Además las cuotas se descontarán directamente del sueldo, aunque el beneficiario podrá optar por una cancelación anticipada de las mismas. A su vez, el programa Conectando con Vos, le permitirá a los jubilados recibir tablets gratis con el fin de promover la integración, el desarrollo social y facilitar la inserción.

El crédito se podrá solicitar desde el sitio web del Banco de la Nación Argentina y deberán completar un formulario con sus datos personales, además de indicar en qué sucursal cercana a su domicilio desean hacer el trámite.

Los requisitos a tener en cuenta para recibir el plan Mi Compu son:

Cobrar haberes a través de la ANSES.

Estar vinculado al Banco de la Nación Argentina a través del Código de descuento en haberes.

DNI y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL).

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

Último resumen de la Tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo, a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

El valor de las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos netos del solicitante.

Los modelos que podrán adquirir son:

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/T37

Notebook EXO Smart CN35/L37/T37

Notebook EXO SmartPro Q3-S3/XQ3

PC EXO Ready Triton D90 (Sin monitor)

All In One EXO Style C2-A88/X5-S5485

Tablet EXO WAVE I101