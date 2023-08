Amado Boudou fundó un partido político, y lo echaron por apoyar a Sergio Massa

Tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones intermedias del 2021, un grupo de dirigentes ´fundó un espacio llamado Soberanxs, que caminaba en una cornisa entre la oposición por izquierda, y el apoyo muy crítico. Entre sus fundadores estaban la ex embajadora en Venezuela Alicia Castro, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto, y el ex vicepresidente Amado Boudou.