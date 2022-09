Allende sobre la Ley de Humedales: "de aprobarse como está complica a la provincia"

La normativa, cuyo dictamen pasó para la próxima semana, busca establecer parámetros sobre qué tipo de actividades productivas se pueden desarrollar y cuáles no en cada área donde funcionan los ecosistemas del humedal. Al respecto, Allende señaló a Tiempo de San Juan que todos los legisladores de la provincia están de acuerdo con la Ley de Humedales. “Hay que cuidar el medio ambiente y los ecosistemas, pero estamos convencidos que se puede perfectamente funcionar, cuidar los humedales y que eso no afecte la actividad productiva de la provincia y el país”, afirmó.

Entre algunos de los puntos que propone el texto de la ley es que el inventario de los humedales lo realice la Nación, incluso se habla de plazos. Ante este punto, el legislador nacional comentó que van a pedir que se modifique ese punto, para que el inventario lo realice para provincia, con la colaboración de la Nación, teniendo en cuenta que para jurisdicción es responsable de los recursos naturales.

Por otro lado, la ley prohíbe tanto nuevas actividades como la ampliación de las existentes, algo que en San Juan podría perjudicar las aspiraciones de nuevas inversiones, más que nada en el rubro minero.

En ese sentido, Allende señaló “la ley tal cual está no permitiría nuevos proyectos, no deja un camino donde se pueda compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado del ambiente. Los distintos sectores no habían hecho un análisis de lo profundo que es esta ley y lo perjudicial que es para muchas de las actividades de la provincia, no solo para la minería. Mi intención fue poner sobre la mesa el tema y la gravedad de la situación”. Además, remarcó que no es lo mismo hablar de los humedales de Buenos Aires o Entre Ríos que en San Juan.

Con un cuarto intermedio de una semana, el legislador confirmó que el próximo miércoles mantendrá una reunión con representantes de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corriente, Buenos Aires entre otras provincias. Durante la mesa de trabajo se elaborarán distintas propuestas para plantear en la sesión del próximo jueves en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja.