Alimentos acopiados por la gestión Milei: sin fecha para que llegue la leche a San Juan, ¿dónde se destinará?

La responsable del Centro CONIN en San Juan, Mercedes Gómez de Herrera, aseguró este jueves sobre la mercadería para la provincia que "sí va a llegar, tenemos confirmación de que llega. No sé cuándo todavía, porque están saliendo camiones a diferentes áreas".

La mujer comentó, en diálogo con Canal 13 San Juan que "el camión depende del área, descansa y vuelve y traerá de nuevo o vendrán nuevos camiones. No tenemos detalles, yo no tengo detalles de eso, pero sí sé positivamente que antes de salir el camión de Buenos Aires me avisan. Tienen mi celular y me van a avisar cuándo llega".

Gómez aclaró que el operativo se prevé finalizar a fines de la semana que viene. Y detalló que "ya han salido todos los que van a Buenos Aires, está Rosario, está Tucumán, está el Chaco, han llegado en el avión Hércules. Por ejemplo, son dos viajes porque el Hércules carga 12.000 kilos nada más, así que al Chaco van a llegar más kilos y va a ir otro Hércules el día de hoy, creo. Entonces están repartiendo a los puntos cardinales más lejanos y después van a repartir a los más cercanos y cerca del centro del país".

Según la referente de CONIN, no le informaron cuánta mercadería llegará, pero ella pidió 800 kilos que es lo mínimo que se espera. No obstante, se sumaron ofrecimientos de lugares para resguardar la mercadería por lo que la referente amplió el pedido a 5.000 kilos, según explicó.

"Los 800 kilos fue el primer número que yo presenté el fin de semana cuando me entero de esto y pienso en el acopio que yo podía tener y en el acopio de la manera que yo podía distribuir de manera transparente, certera, con los medios propios. Entonces puse 800 kilos. Después tuve conversaciones con la Municipalidad de Rawson que me prestó un depósito. Después también se comunicó conmigo el día lunes Cristina Cardoso de Políticas Alimentarias de Desarrollo Humano y también se puso a disposición para lo que necesitemos. Entonces yo aumenté los kilos y pedí más, pedí hasta 5.000 kilos. Así que en realidad no sé si van a llegar los 800 o los 5.000", afirmó Gómez.

Cómo se distribuirá la leche en San Juan

¿Cómo está previsto que se distribuya la leche en la provincia? Gómez dijo que ya le llegaron varios pedidos por los 800 kilos y por los posibles hasta 5.000, y que los primeros ya tienen destinatarios. "Están distribuidos en merenderos, en comedores, a través de Cáritas y de parroquias, de acá de Rawson, Chimbas, Santa Lucía y Rawson también a través de Fátima". Aseguró que "son más de 15 o 20 merenderos que vamos a repartir fácil con esos 800 kilos".

La referente dijo que en el reparto "hay diferentes maneras". Y precisó que "nosotros tenemos acá que atender nuestras necesidades propias, primero. Tenemos un merendero enfrente que nosotros apadrinamos, que también va a recibir la leche, y eso lo vamos a hacer nosotros, propiamente dicho. Y tenemos otros ahijados de un merendero de La Bebida, que son 300 niños que también apadrinamos nosotros, y eso lo van a recibir directamente".

Agregó que "después tenemos organizadas colaboraciones, tanto del gobierno como de las propias parroquias que tienen ellos camionetas, personas que tienen camionetas, y van a hacer la distribución. Ellos ya tienen planillas y nosotros tenemos remitos, o sea que todo va a ser con papeles. Y cada persona que reciba leche va a firmar que la recibe".

En busca de esta transparencia, Gómez aseguró que tiene al equipo reunido este jueves para seguir perfeccionando todos los listados nuevos que le están llegando.

La mujer dijo que no tienen un listado oficial de destinatarios. "Esto ha sido a corazón y voluntad de los merenderos que yo conocía y tenía contacto. Capital Humano (por Ministerio de Familia y Desarrollo Humano) de la provincia se ha contactado conmigo después y hoy va a venir acá, creo, por lo menos lo que prometió Cristina Cardoso, a visitar CONIN. Ella se ha ofrecido lo que necesitemos. Espero que así suceda, que venga Cristina. Y bueno, en eso hemos hecho. Pero nosotros no tenemos listado a la provincia".

También advirtió que "no podemos cubrir nosotros todos los niños de la provincia. Usted imagínese que los datos de pobreza, CONIN tiene elevamientos de todo el país de 60% de pobres y el país, el INDEC, dice que tenemos 12% de indigentes. Entonces imagina usted de un millón y pico de habitantes que tiene la provincia de San Juan, son 120.000 personas indigentes, o sea que no nos dan los números para poder abarcar todo eso. Yo creo que ahí habrá otras maneras. Esta cantidad de leche no alcanza para cubrir las necesidades de todos los merenderos ni de todo el país", se lamentó.

"Hay merenderos que atienden una vez por semana y merenderos que atienden tres veces por semana. Merenderos que tienen 30 chicos y merenderos que tienen 80 niños. Merenderos de 300 niños. Entonces no se va a entregar la misma cantidad a cada merendero. Estamos haciendo un trabajo a conciencia y merendero por merendero", concluyó.