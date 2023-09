Alfredo Cornejo, el nuevo gobernador de Mendoza

Crímenes de lesa humanidad El ex represor que actuó en San Juan Carlos Malatto, a un paso del juicio

Los primeros datos extraoficiales lo ubican a Cornejo como el favorito, algo que molesto a los candidatos de la oposición, que solicitaban aguardar los números oficiales de la Junta Electoral, previstos para las 22 horas, pero el escrutinio no demoró en conocerse y cinco horas de finalizados los comicios, el candidato de Cambia Mendoza, partido alineado con Juntos por el Cambio, se impone con el 39,97% de los votos. En segundo lugar, por debajo se encuentra Omar De Marchi, de La Unión Mendocina, que registra el 29,44% de los votos.

Con los datos oficiales en mano, se dieron las ansiadas primeras declaraciones. De Marchi reconoció la derrota, pero aseguró que serán una “oposición seria”. “Es bueno lo que nos ha pasado, claro que queríamos ganar, no vamos a pecar de humildes, pero hemos estado a pocos puntos de un esquema de gobierno que viene gobernando la provincia desde hace muchos años”, manifestó De Marchi.

Quien también se refirió al pueblo mendocino fue el actual mandatario provincial Rodolfo Suárez, quien cederá el poder a Cornejo. Ante una multitud en el Búnker de Cambia Mendoza, el actual gobernador dijo: “Agradezco el apoyo contundente que nos han dado. Al gobierno que me ha tocado llevar adelante estos años que llevó Alfredo anteriormente y que va a llevar Alfredo porque han elegido el mejor gobernador que puede tener la provincia de Mendoza”.

Anticipados a la victoria y con la esperanza de no realizar el viaje en vano, varias figuras nacionales llegaron hasta la vecina provincia, entre los que se encuentra la candidata a presidente Patricia Bullrich. También desde el búnker del oficialismo, aseguró: “Han logrado sumar a una provincia más al cambio que está marcha en toda la República Argentina, con provincias, como nunca tuvo Juntos por el Cambio”.

Las palabras más esperadas fueron sin duda las provenientes de los nuevos mandatarios provinciales. La vicegobernadora electa, Hebe Casado, agradeció la presencia de Bullrich como también el apoyo que recibió durante la campaña de parte del PRO, y no dudo en dedicarle unas palabras a De Marchi. “Quiero agradecerle a Patricia (Bullrich) por la confianza, porque a pesar de todos los palos en la rueda que me puso De Marchi estoy acá. Un saludo enorme para De Marchi, muchas gracias De Marchi. Un saludo enorme para el PRO, que me acompañó”, dijo.

Haciendo uso de la palabra, el flamante gobernador elector Alfredo Cornejo también le agradeció a los mendocinos por el apoyo recibido en las urnas. “Es un honor haber sido el gobernador de la provincia y volver a serlo por el voto popular de los mendocinos. Es un honor personal, me llena de orgullo y me genera compromiso, mucho más del que ya tengo por el servicio público al que amo”, dijo Alfredo Cornejo.

“Hemos construido un equipo de jóvenes, y no tanto, de distintas especialidades, que quieren que Mendoza progrese. Vamos a poner todo para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga el estándar de servicios públicos que tenemos con mucho esfuerzo”, agregó el senador nacional.

Al finalizar su discurso, enfocó las miras hacia las próximas elecciones del 22 de octubre. “Hagamos un cambio seguro y sostenido de la Argentina. Para que no entremos en vaivenes y con peligro de vuelta del populismo en muy poco tiempo. Hay equipo para gobernar Argentina; que puede sacar adelante al país con ideas, proyectos y con un sólido poder político; no con bronca”, sintetizó.