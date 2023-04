Alejandra Venerando en Rivadavia: con el ojo en la seguridad y en la cercanía con el vecino

image.png

La funcionaria indicó sobre la campaña que "a medida que caminamos, que lo hacemos desde principios de año, el vecino pide mucha infraestructura, entendiéndose como calles y veredas en buen estado, trabajo de mantenimiento de los pulmones verdes y la forestación y reforestación, y sin duda piden que haya más seguridad".

Para Venerando, la gestión del municipio es mucho más que el alumbrado, barrido y limpieza, analizó. "En el municipalismo moderno esto quedó atrasado, es lo elemental que corresponde que debe realizar un municipio. Nosotros apuntamos a un urbanismo táctico donde confluyen todas las políticas públicas y buscamos que sea un municipio cercano a la gente. Rivadavia está para más, no es sólo un slogan, queremos desarrollar mayor infraestructura y servicios en el departamento".

La funcionaria aseguró que en plan de escuchar a los vecinos, tiene previsto, si llega al cargo, implementar el presupuesto participativo, que está creado por ordenanza pero nunca fue reglamentado, según dijo. Esta herramienta permite que la comunidad presente en el Concejo Deliberante sus proyectos de obras para que les aprueben el financiamiento y se concreten desde el municipio. "Vamos a crear la banca del vecino", expresó.

"La gente quiere ser partícipe de las cosas, está cansada de que se hagan cosas que no se necesitan", remarcó Venerando.

Sobre si cree que pueda transpolar su expertise como sanitarista en su gestión como intendenta, Venerando analizó que "sí, tengo 25 años de gestión, lo que no es poco. Más allá de que puedan decir que es una gestión en Salud Pública, en pandemia pude tener experiencia de trabajar con muchos sectores y eso es conocimiento. Y mi condición de médica de familia, de la comunidad, me hace tener contacto y una sensibilidad distinta con la gente".

En cuanto a otras ideas destacadas de su plataforma electoral, dijo que va a crear el servicio de emergencia municipal las 24 horas, para distintos requerimientos de los rivadavienses.

También destacó que "el vecino pide calles y veredas en buen estado, iluminación y plazas recreativas, pero plazas con actividades, hay que generar actividades".

Rivadavia contempla un amplio rango de barrios, desde asentamientos humildes hasta barrios cerrados. Venerando analizó que sus políticas, en caso de ser electa frente al municipio, deben "llegar a todos los vecinos, no solo a las zonas de mayor concentración de población. Queremos trabajar en salas velatorias, polideportivos, un centro cultural, un espacio para emprendedores, para comerciantes, porque eso también es desarrollo. Queremos acompañar a los jóvenes con formación en oficios y el Plan Más Trabajo en Rivadavia, ancianos y personas con discapacidad, crear y reestructurar áreas".

Ahondó: "se sabe lo que necesita cada sector y se va a trabajar con una planificación estratégica, se van a ir organizando acciones en función de la prioridad de desarrollo. Habrá que mantener lo que está bien y mejorar lo que falta. Hay que buscar un equilibrio y gobernar para todos. Hay villas que están en la ciudad que presentan un detenimiento en el avance y por qué no mejorarles las condiciones de vida a estos vecinos".

image.png Alejandra Venerando destaca la cercanía con los vecinos de Rivadavia.

Dardos para Fabián Martín

Sobre cómo se está dando la campaña, opinó que "no es demasiado transparente. Entendemos que estamos en competencia y queremos ganar, entendiendo que uno va a manifestar sus propuestas pero no va a hacer daño en contra del otro. No me gustan los ataques personales". A la vez, opinó sobre la gestión de Martín que "hay cosas que han hecho bien y no llegaron a toda la gente, nosotros queremos llegar a todos y todas". La candidata cuestionó a los ex Juntos por el Cambio diciendo que "ellos con un gobierno a favor no gestionaron calles, ni mejoramiento de veredas ni otra infraestructura".

¿Es un peso extra pelear un municipio gobernado por uno de los líderes de la oposición? Respondió que "no lo considero así. Es un gobierno (el de Martín) que ya cumplió su ciclo. Creo que lo que ha hecho ya se ha visto, es tiempo de darle posibilidad a que haya aire en la municipalidad. Me dirán lo mismo corre para el gobernador Uñac, pero nosotros venimos con un avance importante en la provincia, y en Rivadavia no".