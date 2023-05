Alberto Fernández muy duro contra Milei: "Ese...

"Estamos en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas; quiere privatizar las calles de las ciudades; dar libertad a cada uno para vender sus órganos y vivir de ese dinero; que dice que hay que derrumbar el Banco Central y dolarizar la economía", disparó Fernández que, al igual que Cristina Kirchner hace días, colocó en el centro de la escena al pre candidato presidencial libertario Javier Milei.

"El imperio mediático hace lo imposible para mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante en la política argentina", consideró.

Luego las diatribas giraron hacia Juntos por el Cambio: "Y los que gobernaron antes de nuestra llegada nos quieren hacer creer que tienen soluciones a los problemas que crearon. El pueblo no se equivoca, puede escuchar editorialistas, pero después sabe lo que es su vida, sabe lo que le ha pasado", recalcó.

Hacia el final del mensaje ensayo un ruego para los argentinos: "Por favor, no le entreguen el país a los mentirosos, a los que dicen que saben resolver la inflación en cinco minutos y nos entregaron el país con deuda y 55 puntos de inflación. No les crean, ya lo hicieron, llegaron al poder mintiéndonos. Ahora ya no ocultan las fechorías que van a hacer, lo dicen, que quieren quitar derechos, con total desparpajo. No quieren que se paguen indemnizaciones por despidos, que haya sindicatos".