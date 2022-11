Alberto Fernández llamó a la "unidad para volver a ganarle a la derecha"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández , participó de un encuentro en Santa Fe junto al ex mandatario boliviano, Evo Morales , donde llamó a la unidad del peronismo para enfrentar a "la adversidad" que es la derecha y así, "volverle a ganar" pensando en las próximas elecciones del 2023 . "Si existen diferencias entre nosotros, saldemos las diferencias", manifestó en medio del debate que se da dentro del Frente de Todos por las PASO.

Durante la 5° Feria del Libro Nacional y Popular, el máximo mandatario señaló: "Frente a una derecha que es capaz de unirse como lo ha hecho en todos lados, nosotros tenemos que entender que nada es mas importante que el pueblo. Somos los representantes de los que no tienen voz". Y resaltó: "Si nosotros seguimos creyendo en todo eso, no tenemos alternativa que unirnos indisolublemente para enfrentar a la derecha y volverle a ganar".

Tras el acto de reaparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el sindicato de la UOM en Pilar, el presidente Alberto Fernández lanzó: "Si existen diferencias entre nosotros, saldemos las diferencias. La adversidad se llama derecha, entendámoslo. La adversidad no está entre nosotros, está en frente. Nos sigue amenazando todos los días. Un día le ponen la pistola en la cabeza a Cristina y al otro día al pueblo argentino".

El jefe de Estado, al inicio de un extenso discurso, celebró el poder reunirse con líderes sudamericanos como Lula y Evo -ambos en libertad y viviendo en su patria-. "Hubo un momento de nuestra América Latina donde estábamos desesperanzados porque la derecha había tomado todo el continente", acotó. Luego, se encargó de recordar lo realizado por el ex mandatario boliviano durante su gestión y destacó que el país vecino logró crecer con equilibrio fiscal: "Esto demuestra que se puede gobernar pensando en la gente que más necesita, siendo cuidadosos de las cuentas públicas para evitar desvíos que después nos duelen".

Frente a esto, Alberto Fernández llampo a reflexionar sobre el continente sudamericano, "el más desigual del mundo" y apuntó duramente contra el pasado gobierno de Donald Trump en Estados Unidos: "Hizo todo lo posible para disolver la unidad latinoamericana, también avaló un golpe de Estado en Bolivia que no le permitió a Evo hacerse cargo del Gobierno después de haber ganado las elecciones. La OEA argumentó que en ciertos distritos Evo había sacado el 94% o 95% de los votos. Y cuando ganó Lucho (Luis Arce), sacó lo mismo. Semejante cantidad de votos sirvieron para demostrar que había habido un fraude". En esa línea, recordó la denuncia del Grupo de Lima contra Venezuela: "Recibí al presidente de la Corte Internacional de Justicia y le pedí que no sea utilizada políticamente. Que tenga presente que esa fue una maniobra de Trump en perjuicio de un país latinoamericano, buscando marginar y dejar a un costado a la república bolivariana de Venezuela".

En relación a la Argentina, el mandatario se refirió a la deuda que dejó el gobierno anterior, la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó más tensiones y aumentos de precios en energía, alimentos y un desorden generalizado a nivel mundial. "Si algo debemos aprender después de tanta tristeza, es a sacar conclusiones. ¿Cómo funciona el sistema capitalista mundial? Algo que dejó en evidencia la pandemia es la enorme desigualdad de este mundo. ¿Cuánto tiempo más vamos a callarnos y avalar a estas lógicas? Este es el verdadero desafío que tenemos por delante, en ese desafío tenemos que tener en claro algunas cosas. La experiencia de Brasil tiene que llamar nuestra atención, debemos entender que tanto dolor que hemos pasado ha generado desesperanza y la idea de que no hay un horizonte. Y en ese ánimo, que se multiplica en los medios de comunicación, la derecha tiene lugar para sembrar más odio a la política", sostuvo.

Alberto resaltó la producción del continente sudamericano, mencionando a las reservas de litio, hidrógeno y gas no convencional. "Tenemos una excelente oportunidad para darle al mundo la energía que necesita. Tenemos posibilidades de crecer, de cambiar la estructura económica del continente. América Latina no nació para vender productos primarios, debe existir la industria y debemos agregarle valor a los productos que producimos", sostuvo firmemente. También mencionó la energía nuclear y el conocimiento de esta índole utilizado para la medicina. Y añadió: "Somos uno de los diez países del mundo que fueron capaces de hacer satélites y tiene satélites propios orbitando sobre nosotros. Y ahora, lanzamos el proyecto de construir nuestro propio lanzador de satélites. Los satélites no van a salir más de la Florida sino de Bahía Blanca, del sur de Buenos Aires. Nosotros tenemos que estar muy orgullosos de ser capaces de hacer todo eso".