Alberto Fernández habló y dijo que su aspiración "no es ser reelecto sino que el Frente de Todos gane"

Streaming de Tiempo José Peluc, en Off the record contra Juntos por el Cambio: "Ellos son los kirchneristas"

De cara a las elecciones de este año, el primer mandatario sostuvo que en el discurso que brindo en la apertura del período 141º de las Sesiones Ordinarias en el Congreso "no tuvo vocación de hablar de temas electorales", sino de contar "los logros que se obtuvieron y que fueron tapados por el cerco mediático que hay".

Gobernar en pandemia

En este sentido, el jefe de Estado manifestó las distintas dificultades de haber ejercido la mitad de su mandato en medio de la crisis por el COVID19, ya que una pandemia "te cambia las reglas del juego".

Tras cumplirse 3 años del primer caso detectado en la Argentina, Fernández señaló que "gobernar en la pandemia es lo mismo que caminar en un pantano" porque "no sabés cuándo pisás y te hundís". En esta misma línea, reveló que este difícil tiempo para la humanidad "condenó" a su gestión "a construir otra lógica de gobierno, donde lo predominante era cuidar la salud de la gente y no la economía, porque la economía la puedo recuperar, pero una vida no".

En consonancia con esto, el presidente fue categórico: "Creo que hicimos lo correcto".

Elecciones 2023

Finalmente, el primer mandatario hizo referencia al año electoral que atraviesa el país, con una solicitud especial para el pueblo: "Pido que nos voten, cualquiera sea el candidato nuestro, no voten otra vez a la oposición", al mismo tiempo que sostuvo que su aspiración "no es ser reelecto, sino que el Frente de Todos gane".

(Fuente: Minuto Uno)