Alberto Fernández, a CFK: "A los problemas no los oculto"

Luego de las fuertes críticas de Cristina Kirchner al rumbo económico del Gobierno , Alberto Fernández sostuvo este lunes que no oculta "los problemas " que atraviesa el país y reconoció que "mientras tengamos los índices de inflación que tenemos, la distribución es un problema".

En un acto en Parque Norte, enfatizó: "Nunca me hice el distraído ni frente a la pobreza ni frente a la desigualdad ni ante la falta de trabajo. Soy peronista , cuando veo un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento".

La pobreza es un índice que el INDEC había dejado de medir durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, lo que le valió tantos cuestionamientos como la manipulación de los datos de inflación durante su gobierno.

"A los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos la distribución es un problema", reconoció.

En este sentido, agregó: "Les hablo con esta franqueza porque antes que Presidente soy un militante político y la política no es otra cosa que administrar la realidad".

En un discurso ante dirigentes del sector de Sanidad, Alberto Fernández advirtió que Argentina tiene que "encarar el futuro sabiendo que la pandemia no ha terminado" por el incremento de casos registrado en las últimas semanas.

Fernández participó este mediodía del 57° congreso ordinario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), antes de su gira por España y Alemania, en donde mantendrá encuentros con el rey Felipe VI, su par del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el canciller alemán, Olaf Scholz.

El jefe de Estado agradeció la tarea de los trabajadores de sanidad, quienes se pusieron "en la primera línea" de la lucha contra el coronavirus. Remarcó su gestión en materia de salud, pero remarcó que la pandemia "no ha terminado".

Sin embargo, retomó el tono imperativo para ensayar una respuesta a la vicepresidenta, quien el viernes desde Chaco le dedicó varios minutos a cuestionar la gestión económica de su Gobierno.

"Vamos a poner todo nuestro empeño para que la igualdad la recuperemos en Argentina, que las mejores condiciones de ingresos sean realidad", dijo. Y agregó que va a trabajar "incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea más fuerte y que haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan".

Y concluyó: "Tengo la tranquilidad de decirlo porque en mi gobierno no he ocultado nada. Nunca oculté los problemas de la Argentina, nunca me hice al distraído ni frente a la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo. Soy peronista y cuando veo un problema le pongo el pecho y veo como lo enfrento".

Por la tarde, el Presidente partirá desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas, acompañado por el canciller Santiago Cafiero; los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti.

La gira del mandatario a Europa se da en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que el tema será excluyente de la agenda que mantenga con las autoridades de esos países, y en medio de las tensiones internas por las disputas en el Frente de Todos.

Fuente: Clarín