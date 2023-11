Al final, ¿por qué no le renovaron la pasantía a Javier Milei en el BCRA?

Uno de los momentos más tensos del debate entre los candidatos presidenciales fue cuando Sergio Massa reveló que Javier Milei fue pasante del Banco Central y sugirió que su deseo de destruir esa entidad tiene que ver con una voluntad de revancha porque no le dieron continuidad laboral. No solo eso, el candidato de Unión por la Patria sugirió que esa decisión de la autoridad monetaria pudo haber tenido que ver con alguna situación psíquica del libertario.

Sin embargo, quien había hecho esa revelación es el periodista Alejandro Bercovich en el programa Brotes verdes, que se emite C5N.

Este lunes Bercovich dijo que obtuvo esa información de una fuente propia y luego la chequeó mediante un pedido de información pública.

"Milei fue pasante a sus veintipocos años junto con una cohorte con otros becarios", explicó el periodista. Era el año 92. Dentro de ese grupo a la mayoría le renovaron el vínculo e incluso algunos quedaron trabajando como personal de planta en el Banco Central.

Pero, a diferencia de sus compañeros, a Milei no le renovaron la pasantía en junio del 93.

De todos modos, aclaró que en la resolución se explican los argumentos por las cuales el actual candidato presidencial quedó afuera.

“No sé si fue por desequilibrio emocional”, dijo Bercovich, que cuando hizo pública esta información ya había señalado que esto había generado una situación de frustración en Milei, "un trauma de juventud".

Otras fuentes sugirieron que la pasantía no había sido renovada por “bajo desempeño” en su función.

Qué dijo Milei

En las horas posteriores al debate, Milei recorrió medios explicando, entre otros, este interrogante.

"Hacer un carpetazo de esas características muestra lo oscuro de Sergio Massa. Es un carpetazo propio de un servicio de inteligencia porque eso es información privada", aclaró.

"Según él eso es una mancha en mi currículum. Yo era un estudiante de Economía y las tareas que me habían asignado no me gustaban y la gente que me tenía que tener en el área no quería que yo hiciera otro tipo de tareas", confesó.

"No me renovaron la pasantía, ni la gente del área estaba contenta conmigo ni yo estaba contento con el tipo de tareas, ¿qué sentido tendría seguir?”, concluyó.