Agua: el curioso dato de Israel que sorprendió a Sergio Uñac

"Algo que nos llamó la atención con el gobernador es que en todo Israel los vehículos están todos mugrientos. Allá no se puede lavar un auto, una moto, no usan el agua como nosotros, no hay mangueras, ni hablar de riego a manto y demás. En los inodoros es obligación el doble botón y lo utilizan. El concepto de cerrar permanentemente, así como nosotros acá andamos atrás de los niños apagando las luces que dejan prendidas, allá es igual pero con el agua", contó el ministro en diálogo con los medios, cuando anunció que se va a trabajar en un Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua junto con Mendoza, asesoradas ambas provincias por la empresa estatal de agua israelí.