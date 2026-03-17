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Alerta

Advierten clima hostil para la visita de Javier Milei a Tucumán

El presidente Javier Milei llegará el jueves a Tucumán, en el marco de la "Tour de la gratitud".

Por Agencia NA
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A horas de la llegada de Javier Milei a la provincia de Tucumán para participar de dos actividades del jueves próximo, el Gobierno toma nota del clima tenso que impera. En concreto, le preocupan ciertos hechos “hostiles” que transcurrieron en cuestión de días contra referentes de La Libertad Avanza.

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El último acontecimiento que encendió las alarmas en el oficialismo fue el pedido de la gobernación de Osvaldo Jaldo a la Justicia para que le ordene a la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo que borre sus opiniones de las redes sociales.

El reclamo data del 15 de marzo y, en la presentación ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la V° Nominación del distrito, el mandatario provincial, por intermedio de su letrada apoderada, Paula Morales Soria, promueve una denuncia contra la diputada.

El objetivo de esta denuncia es que la legisladora “disponga con carácter de urgente el cese inmediato de las publicaciones y manifestaciones agraviantes efectuadas por la demandada, en redes sociales y medios de comunicación, mediante las cuales se atribuye falsamente al actor en autos responsabilidad en un hecho de violencia ocurrido en la provincia”.

En el espacio violeta no salen de su asombro. Ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas, fuentes libertarias advirtieron que la Justicia provincial no puede ir contra un legislador nacional. A su vez, no pueden avanzar hacia una cautelar porque un diputado tiene fueros y resulta ilógico, consideran, que un gobernar intente censurarlo.

A través de su cuenta de X, Lisandro Catalán, referente de LLA en el distrito y ex ministro del Interior, cuestionó la decisión y la calificó como un avance contra derechos fundamentales: “Repudio la medida cautelar pedida por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada Soledad Molinuevo. Es un hecho que atenta contra la libertad de expresión y la democracia. Mi solidaridad con Soledad frente a este intento de censura”.

A esta denuncia se le suma otro hecho que tuvo lugar la semana pasada: el legislador Federico Pelli recibió un cabezazo de un empleado público de Tucumán mientras intentaba acercar ayuda a una localidad inundada de la provincia.

Estos dos acontecimientos despertaron inquietud en la fuerza libertaria provincial cuando quedan muy pocas horas para el arribo del Presidente. El jefe de Estado será el jueves el principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la fundación Federalismo y Libertad.

Será el jueves de 15.30 a 22, en el Hotel Hilton Garden Inn, y contará con un buen número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globlant, Martín Migoya, y el ex ministro del Interior Catalán. También ofrecerán exposiciones el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.

A su vez, el mandatario pretende realizar una recorrida por algunas calles de la capital provincial para saludar a la gente. La actividad formará parte de una nueva fecha del ‘Tour de la Gratitud’. Aunque fuentes libertarias dicen que, en esta oportunidad, a diferencia de lo que pasó en Mar del Plata, habrá definición “a último momento” sobre los pasos del Presidente.

“Seguramente tome contacto con sus seguidores como lo hace habitualmente cuando visita las provincias, los formatos son varios y se definirá sobre la hora”, dicen en el distrito sobre lo que piensa hacer Milei para saludar a sus votantes.

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