"Abogados independientes" de San Juan, contra la idea de eliminar la feria judicial: disparos contra la Corte y la conducción del Foro

Un grupo de abogados que se identificaron como "independientes" salieron con los tapones de punta contra la idea de la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan de eliminar la feria judicial. Este miércoles, se autoconvocaron en la sede del Foro de Abogados para recolectar firmas, con el objetivo de plantearle a la conducción, que lidera Franco Montes, que llame a una asamblea extraordinaria y sean los afiliados por mayoría los que fijen una postura con respecto a la iniciativa de la cortista y no solamente el directorio, que consideran con una postura "tibia" respecto de este tema y la defensa en general de los litigantes.

Así, a media mañana se vio a varios abogados firmando las dos carillas firmadas por "abogados matriculados" dirigidas al Directorio del Foro. La nota tiene pasajes como "La Ministro de la Corte, Dra. Garcia Nieto, he manifestado por los medios de comunicación masiva que es intención del máximo órgano del Poder Judicial trabajar un proyecto que suprima la Feria Judicial de julio y enero, sin considerar el grave daño que puede ocasionarnos". Y "el mensaje llega distorsionado a la ciudadanía, que interpreta que el objeto de suprimir la feria judicial es para mejorar el servicio de justicia, acelerar los tiempos y va a ser eficaz en los resultados".

WhatsApp Image 2025-03-19 at 12.55.57.jpeg

Los protestantes piden al Foro que convoque a todos los matriculados de la Provincia a una Asamblea Extraordinaria con carácter de urgente para tratar la elección de 2 asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea; para el análisis, debate y resolución sobre la intención de la Corte de presentar un proyecto para suprimir la feria judicial; y para el análisis, debate y resolución sobre el avance de la "administrativización de la organización del Poder Judicial".

La recolección de firmas se hizo en un patio del edificio y entre los presentes que cuestionaron la eliminación de la feria se vio a Marcelo Arancibia, Roque Marún, César Porto Maradona y Anatilde Alvo. Estos dos últimos, en diálogo con Tiempo de San Juan, argumentaron sobre cómo afectaría la medida de suprimir la feria judicial a los litigantes y al servicio de justicia en general:

Embed - "Abogados independientes" se quejaron de la iniciativa de San Juan para eliminar la feria judicial

"Es un pedido de asamblea para que no recaiga únicamente en las cabezas del directorio, que son 12 personas, la decisión de adherir o no a la eliminación de la feria. Lo que queremos es que la mayoría de la matrícula venga a nuestro hermoso anfiteatro que tenemos y se exprese. Si la mayoría dice queremos que se elimine la feria, fantástico que se elimine, pero que sea la mayoría. Que se elija por asamblea abierta", dijo Porto Maradona.

La meta era juntar firmas del 5% de los matriculados, unas 130 de unos 2.000 abogados activos, y se había logrado el cometido, apuntó Porto.

"El oficialismo es sumamente tibio, una semana después de que nosotros hemos empezado a movilizarnos y a actuar y a salir en algunos medios, recién sacó un videíto de TikTok y de Instagram en donde se la ve a la vicepresidenta impostada, porque es un vídeo de tres minutos con siete cortes, es porque no se sabía lo que tenía que decir, es una cosa espantosa. Ahora cuando le tomaron el videíto allá en la corte, estaba muy relajada, muy bien, muy tranquila, o sea que está con ellos, no con nosotros y es la representante de nosotros, no de ellos".

WhatsApp Image 2025-03-19 at 12.55.56 (1).jpeg

¿Quiénes son "nosotros"? Dijo "los abogados litigantes, la matrícula libre, esos somos nosotros, los que estamos pateando todo el día la calle en defensa de los derechos de nuestros propios clientes. No tenemos absolutamente ningún fin político y nunca nos hemos presentado a elecciones del foro, que no quiere decir que en alguna oportunidad se presente alguno", espetó.

La postura de la conducción del Foro de Abogados

Por su parte, desde la conducción del Foro de Abogados anunciaron que la semana pasada se hizo "la audiencia, oportunamente solicitada por el Foro de Abogados de San Juan, ante la Corte de Justicia para que informe sobre la idea de eliminar la feria judicial. La reunión se desarrolló con normalidad, en la cual se atendieron todas las inquietudes relativas al ejercicio profesional y a los posibles derechos que podrían verse vulnerados".

Durante este encuentro estuvieron presentes "las autoridades del Directorio, que reafirmaron el compromiso institucional en la defensa de los intereses de la profesión. Entre los presentes se encontraban la Vicepresidente, Dra. Carina García Bueno; el Dr. Federico Ticle; el Dr. Horacio Carrizo; la Dra. Vanesa Coria; el Dr. Delfor Yribarren; y la Dra. Gabriela Nollen", publicaron.

También el oficialismo de la entidad que agrupa a los abogados sanjuaninos resaltó que "el Foro transmite a sus matriculados la certeza de que se encuentra firmemente posicionado para resguardar los intereses del ejercicio profesional. Asimismo, se informó que, en caso de avanzar con la eliminación de la feria judicial, la institución estaría presente. En este contexto, se reafirmó el compromiso de seguir de cerca el desarrollo de este tema, asegurando una representación activa y una postura clara en defensa de la labor profesional de los abogados de la provincia. La Corte, por su parte, asumió el compromiso de escuchar y analizar las ideas de cada sector y operador jurídico, a fin de evaluar de manera adecuada todas las posturas".